Tıra çarpan hafif ticari aracın sürücüsü ağır yaralandı - Son Dakika
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Yerel

Tıra çarpan hafif ticari aracın sürücüsü ağır yaralandı

Afyonkarahisar'da kontrolden çıkarak tır ile çarpışan hafif ticari araç sürücüsü ağır yaralandı. Kaza sonrası yaralanan sürücü hastaneye kaldırıldı ve jandarma inceleme başlattı.

05.03.2024 19:40  Güncelleme: 19:43
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Tıra çarpan hafif ticari aracın sürücüsü ağır yaralandı

AFYONKARAHİSAR - Afyonkarahisar'da kontrolden çıkarak tır ile çarpışan hafif ticari araç sürücüsü ağır yaralandı.

Kaza, Şuhut ilçesine bağlı Karaadilli beldesi yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, H.H.D. idaresindeki 03 AAU 920 plakalı otomobil sürücüsünün henüz belirlenemeyen bir sebepten ötürü direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu karşı yönden gelen S.A., idaresindeki 03 EM 310 plakalı tır ile çarpıştı. Çarpışmanın etkisi ile savrulan ticari araç şarampole girerek durabildi. Kaza sonrası çevredekilerin haber vermesi üzerine bölgeye jandarma ve 112 Acil servis ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan ve durumunun ciddi olduğu bildirilen H.H.D., ambulans ile hastaneye kaldırıldı.

Kazanın ardından jandarma tarafından inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA

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