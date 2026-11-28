Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) Yönetim Kurulu Başkanı Özer Matlı ve Meclis Başkanı Erol Dağlıoğlu, beraberlerindeki BTSO heyetiyle Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu'nu ziyaret etti.

TOBB Genel Merkezi'nde gerçekleştirilen ziyarette BTSO'nun yeni dönem çalışma hedefleri ve Bursa ekonomisinin gelişimine yönelik öncelikli konular ele alındı. Görüşmede, BTSO Yönetim Kurulu üyeleri, TOBB Bursa Kadın Girişimciler Kurulu ile TOBB Bursa Genç Girişimciler Kurulu'nun Başkanları da yer aldı. BTSO ile Bursa Ticaret Borsası (BTB) heyetlerinin birlikte gerçekleştirdiği ve Bursalı iş insanlarının birlik ve beraberliğini göstermek adına ortak düzenlenen ziyarete, Bursa Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Özhan, Meclis Başkanı Gökhan Onur, Borsanın yönetim kurulu ve meclis üyeleri de katıldı.

TOBB Yönetim Kurulu Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, ziyaretin ardından yaptığı açıklamada BTSO seçimlerinde göreve seçilen başkanları, yönetim kurulu ve meclis üyelerini tebrik etti. Hisarcıklıoğlu, BTSO'nun yeni dönemde Bursa'nın ekonomik ve sosyal gelişimine katkı sağlayacak çalışmalara imza atacağına inandığını belirterek, "Başkanlarımızı, Yönetim Kurulumuzu, Meclis Üyelerimizi ve tüm çalışma arkadaşlarımızı tebrik ediyor, yeni dönemde kendilerine başarılar diliyorum. Şehrimizin ekonomik ve sosyal gelişimi için yeni dönemde başarılı çalışmalara imza atacaklarına yürekten inanıyorum. Seçimler şehrimiz ve camiamız için hayırlı olsun. Şimdi ülkemiz ve iş dünyamız için el birliğiyle çalışma zamanı." dedi.

Yeni dönem çalışmaları değerlendirildi

BTSO Yönetim Kurulu Başkanı Özer Matlı, "Sayın Başkanımızla görüşmemizde BTSO olarak yeni dönemde hayata geçirmek istediğimiz çalışmaları değerlendirdik." dedi. BTSO olarak Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nin öncülüğünde ve üyelerin beklentileri doğrultusunda çalışmalar gerçekleştireceklerini belirten Başkan Matlı, "Bu noktada Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğimizin tecrübesi, kurumsal birikimi ve temsil gücü son derece önemli. Şehrimizin üretim ve ticaret potansiyelini geliştirecek çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Sayın Başkanımıza Bursa'ya gösterdikleri yakın ilgi ve nazik ev sahipliği için teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

"Sektörlerimizin ihtiyaçlarını yakından takip edeceğiz"

BTSO Meclis Başkanı Erol Dağlıoğlu, meslek komitelerinin iş çevreleri ile Oda arasındaki en güçlü iletişim kanallarından biri olduğunu belirterek, "Meclisimiz, Bursa ekonomisinin farklı sektörlerini aynı çatı altında buluşturan güçlü bir yapıya sahip. Meslek komitelerimiz ve meclis üyelerimizin desteğiyle sektörlerimizin ihtiyaçlarını ve beklentilerini yakından izleyerek Birliğimizin çalışmalarına katkıda bulunacağız. Bursa heyeti olarak bizleri ağırlayan Rifat Başkanımıza misafirperverliği için teşekkür ediyorum." dedi.

Başkan Matlı'dan Hisarcıklıoğlu'na Bursaspor forması

BTSO Yönetim Kurulu Başkanı Özer Matlı, ziyarette TOBB Yönetim Kurulu Başkanı Hisarcıklıoğlu'na Bursaspor forması hediye etti. Rifat Hisarcıklıoğlu'na ayrıca Bursa Olgunlaşma Enstitüsü kursiyerlerinin hazırladığı, kentin kültürel değerlerini ve el emeğini yansıtan bir tablo ile Hamidiye Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencilerinin ürettiği ürünler de takdim edildi. Ziyaret kapsamında ayrıca Bursa Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Özhan, Meclis Başkanı Gökhan Onur ile Borsanın yönetim kurulu ve meclis üyelerinin de katılımıyla Başkan Hisarcıklıoğlu'nun doğum günü kutlandı.