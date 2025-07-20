Tohum Desteği Başvuruları 2025\'e Kadar!

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından yürütülen 'Sertifikalı Tohum Kullanım Desteği' programı kapsamında, tohum desteğinden faydalanmak isteyen üreticilerin başvuruları 31 Temmuz 2025 tarihine kadar alınabilecek.

Destekten yararlanmak isteyen çiftçiler, bağlı oldukları il ve ilçe Tarım ve Orman Müdürlüklerine istenilen evraklarla başvuruda bulunabilecekler. Bakanlık, başvuru sürecinde istenen belgelerin eksiksiz ve zamanında teslim edilmesinin büyük önem taşıdığını vurguladı.

Bu destekleme programıyla, sertifikalı tohum kullanımının yaygınlaştırılması ve Bayburt'ta tarımsal verimliliğin artırılması hedefleniyor. Üreticilerin herhangi bir hak kaybı yaşamaması adına başvurularını 31 Temmuz tarihine kadar yapmaları istendi. - BAYBURT