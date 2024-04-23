Tokat Belediyesi, Sulusaray Depreminin Etkilediği Öğrencileri Karşıladı

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Tokat Belediyesi, Sulusaray depreminin izlerini silmek ve çocukların moralini yükseltmek amacıyla harekete geçti. Bu kapsamda, Sulusaray, Yeşilyurt ve Artova ilçelerinde eğitim gören öğrenciler, kent merkezinde özel bir etkinlikle karşılandı.

Tokat Belediyesi, Sulusaray depreminin etkilediği çocukların moral ve motivasyonunu artırmak amacıyla Sulusaray, Yeşilyurt ve Artova ilçelerinde eğitim gören öğrencileri kent merkezinde ağırladı. Öğrencileri bayraklarla karşılayan Belediye Başkanı Mehmet Kemal Yazıcıoğlu, birlikte hatıra fotoğrafı çektirdi. Ardından öğrenciler sandallarla Yeşilırmak gezisi yaptı.

"Herkes çok neşeli"

Başkan Yazıcıoğlu, herkesin 23 Nisan dolayısıyla neşeli olduğunu ifade ederek, "Bu depremden dolayı biraz tedirgin olduk. Özellikle Sulusaray, Yeşilyurt ve birçok ilçe ile beldede bu depremi yaşadık. Bugün 23 Nisan, herkes çok neşeli. Biz de Tokat Belediyesi olarak bu genç arkadaşlarımızı burada ağırlamanın mutluluğu içerisindeyiz. Hem bu depremin psikolojisinden kurtulmak hem de bayramı coşkuyla yaşamak adına böyle bir organizasyon yaptık. Onlar da bizi kırmadılar, teşrif ettiler. Çok teşekkür ediyorum arkadaşlara. Bugün ulu önderimizin aslında en anlamlı kıldığı bayramlardan biri. Gençlere bu ülkeyi emanet etti. Yarın bir gün sizler de belki Tokat'ta idareci olacaksınız. Türkiye'nin birçok yerinde görev yapacaksınız. Hepiniz başarılı olacaksınız. Bu bir başlangıç. Öncelikle geldiğiniz için tekrardan çok teşekkür ediyorum. İyi ki varsınız arkadaşlar. Bayramınız mübarek olsun. Kutlu olsun. Teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu. - TOKAT