Tokat\'ın Erbaa ilçesinde dron şakasıyla sigara bırakma çağrısı

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Tokat'ın Erbaa ilçesi Park Vadisi'nde, sigara bırakma günü unutulmadı. Bir grup arkadaş, dron şakasıyla sigara içmeyi bırakma çağrısını eğlenceli bir şekilde hatırlattı.

Tokat'ın Erbaa ilçesinin gözde mekanlarından Park Vadisi, bugün sıra dışı bir olaya sahne oldu. Umut Bekol, parkta buluşan arkadaşlarının sigara ve nargile içtiği görünce, şaka yapmaya karar verdi. Telefonla arkadaşlarını arayarak, "Sigara ve nargile içmeyin, bugün sigarayı bırakma günü" diye seslendi. Ancak, arkadaşları Hakan Uca, Nuri Semiz ve Sefa Sayan'ın bu uyarıya gülmesi üzerine, Bekol, sürpriz yapmaya karar verdi. Dronunu hızla hazırlayarak havalandırdı ve arkadaşlarının bulunduğu alana yöneltti. Dronun pervanelerinin rüzgarı mangalın ateşini alevlendirdi. Arkadaşları şaşkınlıkla etrafa bakarken, alevden çıkan kıvılcımdan kaçtılar. Eğlenceli an hem dron hem de cep telefonu kamerası ile kaydedildi. Hem arkadaşlarına bir sürpriz yapmanın keyfini yaşatan hem de sigara bırakma gününe dikkat çeken Bekol, dostluk ve eğlence dolu anları sosyal medya hesabından paylaştı.

Dron şakasıyla sigara içmeyi bırakma çağrısını eğlenceli bir şekilde hatırlatmak için bu şakayı yaptığını söyleyen Umut Bekol, "Erbaa'daki Park Vadiye çekim yapmaya gelmiştim. O ara arkadaşlarımı gördüm. Sigara ve nargile içiyorlardı. Bugünün de sigara bırakma günü olduğu aklıma geldi. Telefonla arayarak sigara ve nargile içmeyin dedim. Onlar da bana güldüler. Ben de dron ile onlara şaka yapmak istedim. Hem de sigarayı bırakma gününe vurgu yapmak istedim "dedi. - TOKAT