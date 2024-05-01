Tokat'ın Niksar ilçesinde koyun sürüleri yayla yolculuğuna çıktı - Son Dakika
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Tokat'ın Niksar ilçesinde koyun sürüleri yayla yolculuğuna çıktı

Tokat\'ın Niksar ilçesinde koyun sürüleri yayla yolculuğuna çıktı

Tokat'ın Niksar ilçesinde ilkbaharın gelmesiyle birlikte koyun sürülerinin yayla yolculuğu başladı. Besiciler, koyunlarıyla birlikte yüksek rakımlı yaylalara doğru zorlu bir yolculuğa çıktı. Bu yolculuğun sonunda besiciler, sürüleriyle yaklaşık 4 ile 5 ay boyunca yaylalarda kalacaklar.

01.05.2024 20:31
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Tokat'ın Niksar ilçesinde ilkbaharın gelmesiyle birlikte koyun sürülerinin yayla yolculuğu başladı. Besiciler, koyunlarıyla birlikte yüksek rakımlı yaylalara doğru zorlu bir yolculuğa çıktı. Bu yolculuğun sonunda besiciler, sürüleriyle yaklaşık 4 ile 5 ay boyunca yaylalarda kalacaklar.

Niksar'da küçükbaş hayvan yetiştiriciliği yapanlar, Nisan ayıyla birlikte hava koşullarına bağlı olarak yaylalara doğru yol almaya başladı. Her yıl olduğu gibi bu sene de ilçe merkezi ve köylerden gelen besiciler, hayvanlarıyla birlikte yaylalara yöneldi. Özellikle hayvanlarını otlatmak amacıyla yaylalara çıkanlar, kış aylarında tüketecekleri süt ürünlerini elde ederek hayvanlarının ot ihtiyacını karşılıyor. Küçükbaş hayvan besleyen ve kurbanlık hayvan hazırlığı yapan yetiştiriciler, çoban ve koruyucu köpekler eşliğinde akşam saatlerinde ilçenin cadde ve sokaklarından geçerken görüntülendi. Bu geleneksel yayla yolculuğu, hem hayvanların bakımı hem de besicilerin yaşam biçimi için önemli bir dönemi temsil ediyor. - TOKAT

Kaynak: İHA

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