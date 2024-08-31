Tokat\'ın Zile ilçesinde çocuklar bayrak açıp \'Şehit\' türküsü söyledi

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Tokat'ın Zile ilçesinde 4 çocuk, 30 Ağustos Zafer Bayramı nedeniyle açtıkları Türk bayrağıyla sokak sokak gezip 'Şehit' türküsü söyledi. O anlar, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Tokat'ın Zile ilçesi Sağır Mahallesi'nde 30 Ağustos Zafer Bayramı, anlamlı bir etkinlikle kutlandı. 4 çocuk, Murat Evgin'in bestelediği 'Şehit' türküsünü söyleyerek, ellerinde Türk bayrağıyla mahalle sokaklarını gezdi. Çocuklardan ikisi bayrak açarken, diğer ikisi ellerindeki bayrakları sallayarak yüksek sesle türküyü söyledi. Bayram coşkusunun çocuklar tarafından nasıl içtenlikle yaşandığını gözler önüne seren bu anlar, bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. - TOKAT