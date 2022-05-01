Tokat'ta 1 Mayıs kutlamaları - Son Dakika
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Tokat'ta 1 Mayıs kutlamaları

01.05.2022 13:15
Tokat'ta 1 Mayıs kutlamaları

Tokat'ta 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kutlamalarına katılanlar halay çekerek eğlendi.

Tokat'ta 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kutlamalarına katılanlar halay çekerek eğlendi.

Tokat'ta 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kutlamaları, Namık Kemal Ortaokulu önünden yürüyüşle başladı. Polisin yoğun güvenlik önlemi altında Gaziosmanpaşa Bulvarı'nda yürüyüş yapan sendika üyeleri ve siyasi parti temsilcileri, Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen programa katıldı. Bazı siyasi parti ve sivil toplum örgütü temsilcilerinin yer aldığı kutlamalara katılanlar halay çekti. - TOKAT

Tokat'ta 1 Mayıs kutlamaları
Tokat'ta 1 Mayıs kutlamaları

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Hizb-i İslami Partisi, Cumhuriyet Meydanı, 1 Mayıs, Tokat, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Tokat'ta 1 Mayıs kutlamaları - Son Dakika


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