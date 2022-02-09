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Vali Balcı: "Dışarıda biri üşürse biz ısınamayız" - Son Dakika

Vali Balcı: "Dışarıda biri üşürse biz ısınamayız"

09.02.2022 12:35
Vali Balcı: "Dışarıda biri üşürse biz ısınamayız"

Tokat Valisi Dr. Ozan Balcı, ""Dışarıda biri üşürse biz ısınamayız. Dışarıda bir vatandaşımız rahatsızsa, bir derdi, sıkıntısı varsa biz rahatsız oluruz.

Tokat Valisi Dr. Ozan Balcı, ""Dışarıda biri üşürse biz ısınamayız. Dışarıda bir vatandaşımız rahatsızsa, bir derdi, sıkıntısı varsa biz rahatsız oluruz. Bizim devlet geleneğimiz vatandaşımızın yanında olmaktır" dedi.

Tokat Valiliği koordinesinde yürütülen "Çınarların Gölgesinde" projesinin imza protokolü töreni 26 Haziran Atatürk Kültür Sarayında düzenlendi. Törende, Tokat'ta ikamet eden ve sağlık sorunları nedeniyle evde bakım hizmeti alan, yatağa bağımlı olarak bir başkasının yardımıyla yaşamlarını sürdürmeye çalışan 65 yaş üstü vatandaşlara bakım hizmeti vermek üzere hedeflenen projeyle ilgili sunum yapıldı. Vali Dr. Ozan Balcı, Tokat'ta 3 yıldır başarıyla devam eden Sosyal Destek Hızır Tokat Projesi ile de bugüne kadar 52 ekiple 76 bin hanede 273 bin kişiyi ziyaret ederek hem sağlık hizmeti verdiğini hem de vatandaşların yaşama dair hayatlarını kolaylaştırdığını söyledi. Vali Balcı, "Dışarıda biri üşürse biz ısınamayız. Dışarıda bir vatandaşımız rahatsızsa, bir derdi, sıkıntısı varsa biz rahatsız oluruz. Bizim devlet geleneğimiz vatandaşımızın yanında olmaktır. Biz vatandaşını önemseyen merhamet üzerine kurulu bir devletiz. Kimsesi olmayanların yanında olacağız. Hazır ve nazır olacağız" dedi.

Yapılan konuşmaların ardından Tokat Valisi Dr. Ozan Balcı, Tokat Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu, Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Bünyamin Şahin, İl Sağlık Müdürü Öner Nergiz, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Mahmut Özdemir, İl Müftüsü Abdullah Pamuklu, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Başkanı Gültekin Çakmak protokolü imzaladı. - TOKAT

Vali Balcı: Dışarıda biri üşürse biz ısınamayız
Vali Balcı: Dışarıda biri üşürse biz ısınamayız

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Gaziosmanpaşa Üniversitesi, İl Sağlık Müdürlüğü, Balcı, Tokat, Yerel, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Vali Balcı: 'Dışarıda biri üşürse biz ısınamayız' - Son Dakika


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SON DAKİKA: Vali Balcı: "Dışarıda biri üşürse biz ısınamayız" - Son Dakika
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