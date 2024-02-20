Tokat\'ta Çini Sanatı Atölyesi Kadınlar ve Çocuklar İçin Buluşma Noktası Haline Geldi

Tokat'ta lise mezunu Rümeysa Kasar, 2019 yılında hobi olarak başladığı çini sanatını zamanla mesleğe dönüştürdü. Kasar, atölyesinde sadece sanat üretmekle kalmayıp aynı zamanda Pazar ilçesinin kadınları ve çocukları için bir buluşma noktası haline geldi.
Tokat'ın Pazar ilçesinin sakin sokaklarında, sanat dolu bir atölye gizleniyor. Bu atölye, çini sanatının zarafetini ve inceliğini ustalıkla işleyen bir kadının yuvası haline geldi. Güzel Sanatlar Lisesi resim bölümü mezunu 27 yaşındaki Rümeysa Kasar, üniversite okuyamayınca yolu çini sanatı ile kesişti. 2019 yılında hobi olarak başladığı çini sanatına olan tutkusu, zamanla bir mesleğe dönüştü. Ham bisküvi üzerine işlediği çini desenlerini, özenle sırlayıp pişirerek eşsiz eserlere dönüştüren Kasar, bu sanatı ilçenin kadınları ve çocukları için de bir araç haline getirdi. Atölyesinde düzenlediği workshop çalışmalarıyla, ilçedeki kadınların hayal güçlerini keşfetmelerine ve güzel vakit geçirmelerine imkan tanıyor. Kasar, sadece bir sanat atölyesi olmanın ötesinde Pazar ilçesinin hediyelik eşya ihtiyacını da karşılıyor. Her biri el emeği göz nuru olan çini işlemeleri, ilçenin en özel hediyelik eşyaları arasında yer alıyor. Atölyesi ise sadece bir satış noktası değil, aynı zamanda bir sergi alanı olarak da hizmet veriyor.
"En büyük hayalim en büyük gerçeğim oldu"
29 yaşındaki çini sanatçısı Rümeysa Kasar, "2019 yılında çini sanatına hobi olarak başladım. Güzel sanatlar lisesi resim bölümü mezunuyum. Üniversiteye gitmedim. Onun yerine sanatın farklı dallarıyla ilgilenmeyi tercih ettim. Çini sanatına ilgim oldu ve kursta kabartma çini üzerine 1 ay kadar eğitim alma fırsatı buldum. Ham bisküvi üzerine çini işçiliği yapıyorum. Bunu gerekli malzemelerle sırlayıp daha sonra pişirip rafıma diziyorum. Yıllar önce hobi olarak başladığım bu sanatı meslek olarak devam ettiriyorum. Pazar ilçesinin tek kadın esnafı olarak ilçedeki kadınlara ve çocuklara workshop çalışmalarıyla hayal güçlerini ortaya koyabilme ve güzel vakit geçirebilecekleri alanı sağlıyorum. Aynı zamanda ilçenin hediyelik eşya ihtiyacını karşılıyorum. Atölyeyi de hem satış hem de sergi için kullanıyorum. En büyük hayalimi en büyük gerçekliğime dönüştürdüm. Vatandaşların tepkisi muhteşem oluyor. Arkamda arkadaşlarım, ailem ve Pazar halkından çok büyük destekçilerim var" dedi.
"Destek olmak için geldik, bu sanata ilgimiz oldu"
Rümeysa'nın arkadaşı 24 yaşındaki Sinem Söz ise, "Daha öncelerde de ilgimi çeken bir sanattı. Fakat Pazar ilçesinde sosyalleşme adına da bir şeylere ulaşmaya fazla imkanınız olmuyor. Rümeysa'nın öncülüğünde biz de buraya ilk başlarda destek olmak için geldik. Sonralardan bizim de bu tarz şeylere ilgimiz olduğunu fark ettik. Biz de Rümeysa'nın hocalığı eşliğinde tabaklar üretmeye başladık" diye konuştu. - TOKAT
Son Dakika › Yerel › Tokat'ta Çini Sanatı Atölyesi Kadınlar ve Çocuklar İçin Buluşma Noktası Haline Geldi - Son Dakika
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