Yerel

Tokat'ta elektrik kablosu patladı, yol trafiğe kapatıldı

TOKAT - Tokat'ın sebze hali mevkiinde yaşanan olayda, bir kamyonun takıldığı elektrik kablosu patladı. O anlar, bir vatandaşın cep telefonu kamerasıyla kaydedilirken, korkutucu görüntüler ortaya çıktı. Yola temas eden kablonun patlamasıyla birlikte kıvılcımlar yükseldi, çevredeki vatandaşlar panikle olayı izledi.

Patlamanın ardından yetkililer derhal olay yerine intikal etti. Emniyet güçleri, yolun güvenliğini sağlamak için bir süre trafiği kapatmak zorunda kaldı. Elektrik ekipleri de hızla olay yerine gelerek hasar tespiti yaptı ve kabloyu tamir etmek için çalışmalara başladı.

Şans eseri herhangi bir yaralanma veya maddi hasar yaşanmazken, olayın sebze hali mevkiinde trafiği aksattığı bildirildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.