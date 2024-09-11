Tokat'ta hijyen ve estetik birlikte yaşayacak - Son Dakika
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Yerel

Tokat'ta hijyen ve estetik birlikte yaşayacak

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Tokat Belediye Başkanı Mehmet Kemal Yazıcıoğlu, Yeşilırmak üzerindeki kafe ve büfelerin yenilenmesi için başlatılan projeyle ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Başkan Yazıcıoğlu, halkın katılımıyla adaletli, hijyenik bir alan oluşturmayı hedeflediklerini duyurdu.

11.09.2024 15:48  Güncelleme: 16:06
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Tokat'ta hijyen ve estetik birlikte yaşayacak

TOKAT - Tokat Belediye Başkanı Mehmet Kemal Yazıcıoğlu, Yeşilırmak üzerindeki kafe ve büfelerin yenilenmesi için başlatılan proje yarışmasında kazananları açıkladı. Yazıcıoğlu, halkın katılımıyla adaletli, hijyenik bir alan oluşturmayı hedeflediklerini duyurdu.

Tokat Belediye Başkanı Mehmet Kemal Yazıcıoğlu, Yeşilırmak üzerindeki kafe ve büfelerin yenilenmesi için başlatılan projeyle ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Başkan Yazıcıoğlu, projeyi 15 Temmuz'da başlattıklarını belirterek, sürecin mimarlar odası ve belediye yönetimiyle birlikte yürütüldüğünü söyledi. Başkan Yazıcıoğlu, "Seçim öncesi değişim demiştik ve bu kapsamda vatandaşlarımızın ve mimarlar odamızın da katılımıyla Yeşilırmak üzerindeki büfelerin yenilenmesi gerektiğine karar verdik" dedi.

"Hijyen ve adalet odaklı yeni süreç"

Başkan Yazıcıoğlu, bölgedeki büfelerin hijyen açısından uygun olmadığını ve işgal ettikleri alanların disipline edilmesi gerektiğini vurguladı. Kiraların güncellenmesi ve kira süreçlerinin adaletli bir şekilde organize edilmesi amacıyla kıymet takdir komisyonu oluşturulduğunu dile getiren Başkan Yazıcıoğlu, "Amacımız adaleti ve hakkaniyeti ortaya koymaktı. Tokat'ta her kesime eşit mesafede olacağımızı söyledik. Bu süreci şeffaf ve adaletli bir şekilde yönetmeye çalışıyoruz" ifadelerini kullandı.

"Halkımızla projeyi hayata geçirdik"

Irmak kenarındaki büfelerin yenilenmesi amacıyla mimarlar odasının desteğiyle bir yarışma başlattıklarını açıklayan Yazıcıoğlu; teslim edilen 15 proje arasından üç tanesinin finale kaldığını belirtti. Sosyal medya üzerinden yapılan halk anketi ile Tokat halkının da projeye katılımının sağlandığını ifade eden Başkan Yazıcıoğlu, "Tokat'ı beraberce yöneteceğiz dedik ve halkımızla, sivil toplum kuruluşlarımızla bu projeyi hayata geçirdik" dedi.

"Proje yarışmasında ödüller sahiplerini buldu"

Yarışma sonucunda birinci olan Ayyüce Şimşek 100 bin TL, ikinci Rüveyda Gürgünoğlu 50 bin TL, üçüncü olan Yasin Tezcan ise 25 bin TL ile ödüllendirildi. Başkan Yazıcıoğlu, bu projeyle Yeşilırmak üzerinde daha hijyenik, estetik ve halkın ilgisini çeken bir alan oluşturmayı hedeflediklerini sözlerine ekledi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Tokat'ta hijyen ve estetik birlikte yaşayacak - Son Dakika

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