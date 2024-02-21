Tokat\'ta Kar Yerine Lahana Adam

Tokat Gönüllü Turizm ve İklim Elçisi Fatma Esin Tuna, beraberindeki arkadaşlarıyla birlikte, küresel iklim krizine ve bu yıl Tokat'a düşmeyen kar yağışına dikkat çekmek amacıyla özel bir etkinlik düzenledi. Kentin meşhur pazarına giden gönüllüler, vatandaşlara sürpriz yaparak kardan adam yerine "lahana adam" oluşturdu.
Tokat gönüllü Turizm ve İklim Elçisi Fatma Esin Tuna, arkadaşları Sema Şen ve Nasibe Boyraz ile birlikte küresel iklim krizi ve bu yıl kar yağmamasına dikkat çekmek amacıyla etkinlik düzenledi. Kentin büyük meyve sebze halinden olan çarşamba pazarına giden gönüllü turizm elçileri kardan adama hasret kalan vatandaşlara sürpriz yaptı. Pazardan aldıkları lahana, havuç ve yeşillik ile kardan adam yerine lahana adam yapan elçilere destek gecikmedi. Lahana adam yaşlıların aklına eski günleri getirdi. Çocukluklarındaki yağan kar yağışlarını hatırlayan yaşlılar lahana adamla fotoğraf çektirmeyi unutmadı. Bazı vatandaşlar ise kasketini lahana adama taktı. Bazı anneler ise kardan adamı göremeyen çocuklarına lahana adamla kış mevsimini anlatmaya çalıştı. Lahana adamı gören 7'den 70'e herkes hayrete düştü.
"Herkes üzerine düşen hassasiyeti göstermeli"
Bu sene Tokat'a kar yağmadığına vurgu yapan Tokat Gönüllü Turizm ve İklim Elçisi Fatma Esin Tuna, "Kış boyunca bekledik. Artık cemre de düştü. Kar yağsa da daha yere düşmeden eriyecek. Böyle olunca da biz doğanın ve iklim krizinin etkilerini yaşamaya başladığımız için, doğayı korumamız gerektiğini vurgulamak istedik. Lahanadan kardan adam yaptık. Ama doğaya sahip çıkmazsak bir gün iklim krizinin sonrası da gıda krizi olur. Bu lahanayı da bulamayız. O yüzden herkes üzerine düşen hassasiyeti göstermeli. Suyumuza sahip çıkmalıyız. Doğamıza sahip çıkmalıyız. Dünyayı daha uzun yıllar dengesini korumalıyız. Tokat'ın büyük pazarlarından birisi olan çarşamba pazarındayız. Lahana adamı çok beğendiler ve herkes tabii bizim yaşadığımız bu duyguyu herkes yaşıyor. Kar beklediler, yağmadı. Lahanayla idare ediyoruz" dedi.
Lahanayı gören vatandaşlar ise eski günleri yad etti. - TOKAT
Son Dakika › Yerel › Tokat'ta Kar Yerine Lahana Adam - Son Dakika
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