Tokat'ta Matematik Öğretmenleri Arasında Heyecan Verici Yarışma - Son Dakika
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Tokat'ta Matematik Öğretmenleri Arasında Heyecan Verici Yarışma

Tokat\'ta Matematik Öğretmenleri Arasında Heyecan Verici Yarışma

Tokat'ta matematik öğretmenleri arasında özgün oyun ve etkinliklerin geliştirildiği bir yarışma düzenlendi. 25 projenin sergilendiği yarışmada, öğrencilerin zihinsel işlemleri pratik bir şekilde yapabilmesini sağlamak amaçlandı. Yarışma, oynayarak öğrenme ve beceri temelli öğrenme açısından büyük önem taşıyor.

07.05.2024 10:56
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Tokat'ta matematik öğretmenleri arasında heyecan verici bir yarışma düzenlendi. Öğretmenler özgün oyun ve etkinlikler geliştirmek için bir araya geldi. 25 projeyle katılım sağlanan yarışmada projeler arasından en başarılı 25'i seçilerek sergilenmeye değer bulundu.

Tokat'ta "Matematik dersi öğretmenler arası özgün oyun ve etkinlik geliştirme" yarışması düzenlendi. Yarışmaya katılan 25 projede öğretmenler kıyasıya yarıştı. İl Milli Eğitim Müdürlüğü önünde açılan standlarda, öğretmenlerin matematik öğretimini oyunlarla destekleyen 25 farklı proje sergilendi. Yapılan projelerin temel amacı öğrencilerin zihinden işlemleri pratik bir şekilde yapabilmesini sağlamak. İl milli eğitim müdürlüğü bu etkinlikle oyunla birlikte matematik becerilerini kalıcı hale getirerek, öğrenmeyi daha eğlenceli bir deneyim haline getirmeyi hedefliyor.

"Oynayarak öğrenme, beceri temelli öğrenme açısından çok önemlidir"

Yarışma hakkında bilgi veren Tokat Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Kır, "Bugün buradaki sergide ise öğretmenlerimizin matematik öğretme konusunda oyun temelli materyal geliştirme yarışmasına 214 başvuru oldu. Bunlardan 25 tanesi seçilerek sergilemeye değer bulundu. Burada yarışılacak. Bu yarışma sonucunda birinci, ikinci, üçüncü ortaya çıkacak. Bu oynayarak öğrenme, beceri temelli öğrenme açısından çok önemlidir" dedi.

Yarışmaya katılan öğretmenler ise "Müdürlük olarak temel amacımız öğretmenler arasında materyal kullanımını, oyun ve etkinlik geliştirmelerini sağlamak ve bunu sınıflarda öğrencilerimize uygulamaktır" diye konuştu. - TOKAT

Kaynak: İHA

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