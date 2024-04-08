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Tokat'ta Ramazan Bayramı öncesinde şehitliklerde temizlik çalışması gerçekleştirdi.

Tokat Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekiplerince kentteki şehitlikte bulunan mezarların etrafına temizlik işlemi yapıldı. Mezarların etrafları yabani otlardan temizlenirken yerler ise suyla yıkandı.

"Ekibimizle seferber olduk"

Tokat'ta değişimin başladığını ifade eden Tokat Belediye Başkanı Mehmet Kemal Yazıcıoğlu, "Şimdi Tokat'ta bir değişimden bahsediyorduk. Değişim yavaş yavaş gerçekleşiyor. Aynı rahmetli babam gibi her yerdeyiz. Tokat belediyesinin kapıları sonuna kadar açık. Bunu zaten vatandaş da gördü. Şimdi zaten hayırlı olsuna geliyorlar. Önümüzde bir bayram var. Bu vesileyle de herkesin bayramını tebrik ediyorum. Hayırlı bayramlar olsun. Bayramda da bütün belediye personelimizle beraber vatandaşımız için ne yapmamız gerekiyorsa onları harfiyen yapıyoruz. Bunların başında park temizlikleri, cadde, sokak temizlikleri, bakımları, çöp toplama hizmetleriyle beraber ne gerekiyorsa yapıyoruz. Ekibimizle seferber olduk. Ekiplerimiz de çok ciddi manada çalışıyorlar. Bu konudaki belediyenin hassasiyetini zaten görecekler. İnşallah ilerleyen süreçlerde de çok daha güzel hizmetler yapmaya devam edeceğiz. Ben hem kabulleri hem bayram tebriklerini alırken bir taraftan da sahada olmaya çalışıyorum. Farklı bir belediye anlayışı ortaya koyacağız vatandaşımızla iç içe olacağız. Sokakta, mahallede, dükkanda, evde. Her yerde onlarla olacağız. Bunu görecekler zaten. Şimdiden görmeye başladılar. İnşallah güzel olacak" dedi. - TOKAT