Tokat Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Bora Göreve Yeniden Adaylığını Açıkladı - Son Dakika
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Tokat Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Bora Göreve Yeniden Adaylığını Açıkladı

14.07.2026 10:58  Güncelleme: 12:23
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Tokat Ticaret Borsası Başkanı Lütfi Bora, 13 yılda borsayı borçtan kurtardıklarını belirterek yeniden aday olacağını açıkladı. Elektronik tescil, mobil hizmet ve yeni projeleri anlattı.

(TOKAT) -Haber: Savaş KALKAN

Tokat Ticaret Borsası (TTB) Yönetim Kurulu Başkanı Lütfi Bora, 2013 yılından bu yana sürdürdüğü görev süresinde borsayı borç sarmalından kurtardıklarını anlattı ve yeniden göreve aday olacağını bildirdi.

Bora, düzenlediği basın toplantısında, 13 yıl önce görevi devraldıklarında "borçlu ve rehinli" bir borsa yapısı bulduklarını, bugün ise kurumun mali güvencesini sağladıklarını anlattı.

Göreve geldiklerinde ilk iş olarak fiziki altyapıyı dönüştürdüklerini ifade eden Bora, şöyle konuştu:

"Yıllarca Semerkant Mahallesi'nde, fiziki şartları son derece yetersiz ve hakkında yıkım emri olan, kurumsal yapımıza yakışmayan eski bir binada hizmet verilmeye çalışılıyordu. 2015 yılında kollarımızı sıvadık ve Vali Zekai Gümüşdiş Caddesi'nde üç adet ofis satın aldık. Bugün emlak değeri yaklaşık 100 milyon TL olarak öngörülen modern binamızı üyelerimizin hizmetine sunduk. 2019 yılında da bitişikteki 3 ofisi daha alarak Tokat'taki sivil toplum örgütleri arasındaki en büyük toplantı, eğitim ve seminer salonunu kurduk."

ELEKTRONİK TESCİL İŞLEMLERİNE GEÇİŞ

Kurumsal şeffaflık adına 2014 yılında "Akredite Borsa" unvanını aldıklarını ve ISO 9001 Kalite Yönetim Belgesi'ni bünyelerine kattıklarını belirten Bora, bağımsız denetçiler tarafından her yıl denetlenen bir yapı kurduklarını aktardı.

Hizmeti üyelerin ayağına götürdüklerini belirten Bora, şu bilgileri verdi:

"Borsa tescil hizmetlerini mobil ortama taşıdık. Kazandırdığımız tescil aracını mobil hizmet sağlayıcısına dönüştürerek, elektronik tescil işlemlerinin üyelerimizin iş yerlerinde yapılmasını sağladık. Göreve geldiğimizden beri üyelerimizin yüzde 75'i borsamıza hiç gelmek zorunda kalmadan iş ve işlemlerini ayaklarına gelen mobil hizmet ekipleri vasıtasıyla halletti."

Turhal ilçesinde faaliyet gösteren zahireci esnafının yıllardır süren tapu sorununu çözmek için sorumluluk üstlendiklerini kaydeden Bora, "Borsamızın tüzel kişilik olarak kooperatif kurması noktasındaki yasal engeller nedeniyle elimizi şahsi olarak da taşın altına koyduk. Turhal Pancar Ekicileri Kooperatifi ile ortak çalışma yürüterek bu kronik mülkiyet sorununu ortadan kaldırdık. Üyelerimizin ve borsamızın kendi tapularını satın almalarını sağladık" dedi.

YENİ DÖNEM HEDEFLERİ

Bora, ekim-kasım aylarında yapılacak seçimlerde Tokat Ticaret Borsası yönetimine yeniden talip olduklarını açıklayarak, yeni dönemde hayata geçirmeyi planladıkları hizmetlere ilişkin şunları söyledi:

"Modern Buğday Pazarı: Tokat Valiliği ve Tokat Belediyesi ile yer tahsisi konusunda son aşamaya gelinen, modern kooperatif eksenli yeni Buğday Pazarı projesi hayata geçirilecek. Niksar Yatırımı: Benzer bir modern pazar projesi çalışması Niksar ilçesinde de eş zamanlı olarak sürdürülecek. Dijital Canlı Hayvan Borsası: Alıcı ve satıcıların canlı küçükbaş ve büyükbaş hayvanların tüm özelliklerini dijital olarak görebileceği, açık artırma usulüyle alım satımın tam değerinde yapılacağı tam teşekküllü bir Canlı Hayvan Borsası kurulacak."

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Yerel Tokat Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Bora Göreve Yeniden Adaylığını Açıkladı - Son Dakika

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