Yerel

Tokat Valisi Hatipoğlu: "Tokat, Orta Asya'dan gelen irfanın ve bilimin taşındığı merkezlerden birisidir"

TOKAT - Tokat Valisi Numan Hatipoğlu, Tokat'ın, Orta Asya'dan gelen irfanın ve bilimin taşındığı merkezlerden birisi olduğunu söyledi.

Turizm haftası etkinlikleri kapsamında Tokat'ta program düzenlendi. Tarihi Sulusokak'ta düzenlenen programda ilçe kaymakamlıkları ve kurumlar stant açtı. Festival havasında geçen programda vatandaşlar halay çekti. Açılan stantlarda yöresel ürünler satışa çıkarılarak alıcılarını buldu. Tokat Valisi Numan Hatipoğlu ve protokol üyeleri stantları tek tek gezdi. Tokat Vakıflar Bölge Müdürlüğü de alana gelenlere lokma tatlısı ikram etti.

Programda konuşan Tokat Valisi Numan Hatipoğlu, "Tokat, Hünkar Hacı Bektaşi Veli'nin bir benzeri olarak, Hoca Ahmet Yesevi'nin fırlattığı çıraların düştüğü çok önemli merkezlerden birisidir. Anadolu'nun Türkler tarafından fethinin akabinde yurt edinmiş, Orta Asya'dan gelen irfanın taşındığı bilimin taşındığı merkezlerden birisidir. Şu anda arkamda bulunan yapı 1150'li yıllarda yapılmış olan Yağıbasan Medresesidir. Diğeri de Danışmendlilerin başkenti Niksar İlçemizdedir. Buralar aynı zaman da Anadolu'da Türk-İslam kültürünün yeşermesine, yerleşmesine ve yaygınlaşmasına hatta oradan da balkanlara kadar uzanmasına da vesile olan merkezlerden birisidir. Tarihi ve kültürüyle gerçekten ülkemizin çok müstesna, muhteşem alanlarından birisidir. Karadeniz ve İç Anadolu'yu birbirine bağlayan geçiş kuşağında olması, iklimi ve insanıyla bambaşka bir zenginlik oluşturmuştur" dedi.