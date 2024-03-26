Tokat Yazma Motifleri Çini Sanatıyla Geleceğe Taşınıyor

Zengin kültürel mirasıyla Türk halk müziğine de ilham veren Tokat'tın eşsiz yazma motifleri, bir grup Tokatlı kadın tarafından çini sanatıyla işlendi. Türkiye'de ilk olarak başlatılan çalışmalar kapsamında 700 yıllık gelenek, çini sanatıyla tabaklara işlenerek gelecek nesillere aktarılıyor.
"Başındaki yazmayı da sarıya mı boyadın" türküsüne konu olan Tokat yazması motifleri çini sanatıyla geleceğe taşınıyor. Türkiye'de ilk olarak başlatılan proje kapsamında 700 yıllık gelenek, çini sanatının zarif dokunuşlarıyla hayat buluyor. Türkiye'de bir ilki gerçekleştiren Gülbahar Hatun Hanımeli Kültür ve Sanat Merkezine gelen Tokatlı kadınlar, 700 yıllık Tokat yazması motifleri çini sanatıyla tabaklara işleyerek gelecek nesillere aktarılıyor. Kadınlar, motifleri tek tek kalem ucuyla işaretleyerek, kara kömürle tabaklara özenle işliyorlar. Ellerindeki ustalıkla, Tokat'ın geleneksel desenleri sanata dönüşüyor. Bir haftalık titiz bir çalışmanın ardından, tabaklar son halini alıyor ve satışa sunuluyor. Boş vakitlerini değerlendiren Tokatlı kadınlar satışa sundukları tabaklarla hem yazma motiflerini ölümsüzleştiriyor hem de ev ekonomilerine katkı sunuyor.
"Daha önce hiç yapılmamıştı"
Başlattıkları çalışmayla Tokat'ın 700 yıllık yazma desenlerini çini tabaklarına aktardıklarını belirten Çini Sanatı Öğreticisi Özlem Ersoy Çakır, "Tokatımızın 700 yıllık yazma desenlerini Biz ilk olarak çini tabaklarına aktardık. Çinilerimizi Tokat desenleri olarak çalışmaya başladık. Bunları daha sonra hediye olarak verebiliyoruz. Duvarlara asıp kendimiz de kullanabiliyoruz. Bunlarla ilgili satışlarımız da başladı. Çok güzel geri dönüşleri oldu ve herkesin de hoşuna gitmeye başladı. Tokat'ta hiç yapılmamıştı. İlk defa yaptığımız için herkes beğendi. Çok güzel geri dönüşlerimiz var. Motifleri işlemek bizim 2 günümüzü alıyor; ama fırınlama uzun sürdüğü için ortalama bir hafta da ürünümüz hazır oluyor" dedi.
Boş zamanlarını değerlendirmek için kursa katılan kursiyerler ise çini sanatıyla Tokat yazması motiflerini ölümsüzleştirmenin mutluluğunu yaşıyor. - TOKAT
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