Tolga Ovatman'ın PLC makalesi SoSyM'den son on yılın en etkili ödülünü aldı - Son Dakika
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Tolga Ovatman'ın PLC makalesi SoSyM'den son on yılın en etkili ödülünü aldı

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Tolga Ovatman\'ın PLC makalesi SoSyM\'den son on yılın en etkili ödülünü aldı
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İTÜ'de görevli Prof. Dr. Tolga Ovatman'ın PLC yazılımlarının doğrulanmasına ilişkin makalesi, SoSyM dergisinin Son On Yılın En Etkili Tematik Makalesi Ödülü'ne layık görüldü. Ödül, İspanya'daki MODELS 2026 Konferansı'nda takdim edildi.

Bursalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Tolga Ovatman ve ekibinin hazırladığı bilimsel makale, uluslararası prestijli SoSyM dergisi tarafından "Son On Yılın En Etkili Tematik Makalesi Ödülü"ne layık görüldü.

İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Bilgisayar ve Bilişim Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü'nde görev yapan Prof. Dr. Tolga Ovatman'ın Atakan Aral, Davut Polat ve Ali Osman Ünver ile birlikte kaleme aldığı "An overview of model checking practices on verification of PLC software" başlıklı çalışma, yazılım modelleme alanının önemli bilimsel yayınlarından Software and Systems Modeling (SoSyM) dergisi tarafından ödüllendirildi.

Endüstriyel otomasyon sistemlerinde kullanılan PLC yazılımlarının doğrulanmasında model sınama yöntemlerini ve bu süreçte karşılaşılan güçlükleri ele alan makale, son on yılda aldığı atıflar ve bilimsel alana sağladığı katkıyla öne çıktı.

Uluslararası alanda önemli bir başarı elde eden Prof. Dr. Tolga Ovatman ve ekip arkadaşlarına ödülü İspanya'da düzenlenen MODELS 2026 Konferansı kapsamında takdim edildi.

Kaynak: İHA
İstanbul Teknik ÜniversitesiTeknolojiİspanyaEğitimYerelSon Dakika

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