Tomarza\'da kitap kurdu öğrencilere ödül

Kayseri'nin Tomarza ilçesinde 2025-2026 eğitim öğretim döneminde İlçe Halk Kütüphanesi'nden en fazla kitap ödünç alan öğrenciler ödüllendirildi.

Tomarza Şehit İbrahim Akarsu İmam Hatip Ortaokulu öğrencileri Fikriye, Elif Yaren ve Zeynep isimli öğrenciler okul müdürü ve kütüphane sorumlusu eşliğinde Tomarza Kaymakamı Selim Eser'i ziyaret etti. Öğrencilere hediyelerini takdim eden Kaymakam Eser, kitap okuma alışkanlığının önemine dikkat çekerek başarılarının devamını diledi.

Kitap kurdu öğrenciler tebrik edilirken, okuma alışkanlığının yaygınlaşmasına katkı sağlayan çalışmaların süreceği belirtildi. - KAYSERİ