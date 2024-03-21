Tomarza'da Nevruz Bayramı Kutlamaları - Son Dakika
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Tomarza'da Nevruz Bayramı Kutlamaları

Tomarza\'da Nevruz Bayramı Kutlamaları

Baharın gelişi ve tabiatın yeniden canlanmasını sembolize eden Nevruz Bayramı, Tomarza'da çeşitli etkinliklerle kutlandı. Tomarza Yatılı Bölge Orta Okulu'nda düzenlenen törene, Tomarza Kaymakamı Ali Buzkaya, Tomarza İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Kurt, Tomarza Ziraat Odası Başkanı Sami Nalbant, Tomarza İlçe Müftüsü Mürsel Gökdere başta olmak üzere kurum amirleri, okul müdürleri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı. Etkinliklerde saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından nevruz konulu konuşma yapıldı. Ergenekon'dan çıkışın demir dövme ile temsil edildiği etkinliklerde, yumurtalar kırılarak nevruz ateşinin üzerinden atlandı. Şiir okunması ve yarışmaların düzenlenmesinin ardından Nevruz etkinlikleri sona erdi.

21.03.2024 17:23
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Baharın gelişi ve tabiatın yeniden canlanmasını sembolize eden Nevruz Bayramı tüm yurtta olduğu gibi Tomarza'da da çeşitli etkinliklerle kutlandı.

Tomarza Yatılı Bölge Orta Okulu'nda düzenlenen törene, Tomarza Kaymakamı Ali Buzkaya, Tomarza İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Kurt, Tomarza Ziraat Odası Başkanı Sami Nalbant, Tomarza İlçe Müftüsü Mürsel Gökdere başta olmak üzere kurum amirleri, okul müdürleri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

İlk olarak Tomarza Yatılı Bölge Orta Okulunda gerçekleştirilen etkinlikler, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın başladı. Türk dünyasında nevruz konulu konuşmanın yapılmasının, ardından Tomarza Kaymakamı Ali Buzkaya'nın Ergenekon'dan çıkışın demir dövme ile temsil edildiği, daha sonra dünyaya yeni canlıların gelişini ve dünyada hayat buluşun anlamını temsilen yumurtalar kırılarak, nevruz ateşinin üzerinden atlanıldı. Nevruz etkinlikleri şiir okunmasının ve çeşitli yarışmaların yapılmasının ardından sona erdi. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

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