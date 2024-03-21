Tomarza\'da Nevruz Bayramı Kutlamaları

Yerel

Baharın gelişi ve tabiatın yeniden canlanmasını sembolize eden Nevruz Bayramı tüm yurtta olduğu gibi Tomarza'da da çeşitli etkinliklerle kutlandı.

Tomarza Yatılı Bölge Orta Okulu'nda düzenlenen törene, Tomarza Kaymakamı Ali Buzkaya, Tomarza İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Kurt, Tomarza Ziraat Odası Başkanı Sami Nalbant, Tomarza İlçe Müftüsü Mürsel Gökdere başta olmak üzere kurum amirleri, okul müdürleri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

İlk olarak Tomarza Yatılı Bölge Orta Okulunda gerçekleştirilen etkinlikler, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın başladı. Türk dünyasında nevruz konulu konuşmanın yapılmasının, ardından Tomarza Kaymakamı Ali Buzkaya'nın Ergenekon'dan çıkışın demir dövme ile temsil edildiği, daha sonra dünyaya yeni canlıların gelişini ve dünyada hayat buluşun anlamını temsilen yumurtalar kırılarak, nevruz ateşinin üzerinden atlanıldı. Nevruz etkinlikleri şiir okunmasının ve çeşitli yarışmaların yapılmasının ardından sona erdi. - KAYSERİ