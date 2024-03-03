Tomarzalı Emekli Gazi Jandarma Astsubay Hacı Atabay'ın Vefatı - Son Dakika
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Tomarzalı Emekli Gazi Jandarma Astsubay Hacı Atabay'ın Vefatı

Tomarzalı Emekli Gazi Jandarma Astsubay Hacı Atabay\'ın Vefatı

Tomarza Köprübaşı nüfusuna kayıtlı Emekli Gazi Jandarma Astsubay Kıdemli Başçavuş Hacı Atabay, geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti. Atabay için askeri tören düzenlendi ve cenazesi memleketinde defnedildi.

03.03.2024 18:51  Güncelleme: 18:57
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Vefat eden Tomarzalı Emekli Gazi Jandarma Astsubay Kıdemli Başçavuş Hacı Atabay, askeri törenle toprağa verildi.

Tomarza Köprübaşı nüfusuna kayıtlı Emekli Gazi Jandarma Astsubay Kıdemli Başçavuş Hacı Atabay (55) geçirdiği kalp krizi nedeniyle hayatını kaybetti. Atabay için ikindi namazını müteakip memleketinde askeri tören düzenledi. Cenaze törenine ilçe protokolü, Atabay'ın ailesi, yakınları ve vatandaşlar katıldı. İkindi namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından Gazi Hacı Atabay'ın Türk Bayrağı'na sarılı tabutu omuzlara alınarak, Köprübaşı Mahalle Mezarlığına götürüldü.

Atabay, burada dualarla defnedilirken aile üyeleri ise taziyeleri kabul etti. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

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