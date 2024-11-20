Toprak Koruma Kurulu Toplantısı Erzurum'da Gerçekleşti - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Toprak Koruma Kurulu Toplantısı Erzurum'da Gerçekleşti

Toprak Koruma Kurulu Toplantısı Erzurum\'da Gerçekleşti

Vali Mustafa Çiftçi başkanlığında gerçekleşen toplantıda tarım arazilerinin korunması ve geliştirilmesi konuları ele alındı. Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Kanunu çerçevesinde çeşitli imar planı talepleri değerlendirildi.

20.11.2024 09:40  Güncelleme: 09:41
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Toprak Koruma Kurulu Toplantısı Vali Mustafa Çiftçi başkanlığında gerçekleştirildi.

Tarım arazilerinin korunması, geliştirilmesi ve planlanmasına yönelik çalışmaların ele alındığı toplantıda, Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Kanunu kapsamında tarımsal amaçlı yapı ve tarım dışı kullanım talepleri değerlendirildi.

Toplantıda, Erzurum'da yapılması planlanan sanayi alanı, mezarlık alanı, endüstri alanı ve eğitim tesis alanına yönelik imar planı talepleri ile tarımsal amaçlı yapı başvuruları da toplantının gündem maddeleri arasında yer aldı. Tarım ve Orman İl Müdürlüğü Toplantı Salonu'nda gerçekleştirilen toplantıya; Vali Yardımcısı Ahmet Özdemir, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Zafer Aynalı, Defterdar Selahattin Atabek, İl Tarım ve Orman Müdürü Alpaslan Kenger, DSİ 8. Bölge Müdürü Oğuzhan Yavuz, Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dekan Yardımcısı Prof. Dr. Kenan Bakır, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürü Ali Laloğlu ile çeşitli sivil toplum kuruluşları temsilcileri katıldı. - ERZURUM

Kaynak: İHA

Yerel Yönetim, Politika, erzurum, Güncel, Çevre, Yerel, Tarım, Son Dakika

Son Dakika Yerel Toprak Koruma Kurulu Toplantısı Erzurum'da Gerçekleşti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

10:14 Bütçe görüşmelerinde Bakan Yerlikaya ile CHP’li vekiller arasında arbede Bütçe görüşmelerinde Bakan Yerlikaya ile CHP'li vekiller arasında arbede
10:13 Cumhurbaşkanı Erdoğan iddiayı doğruladı: Herzog’a hava sahamızı kapattık Cumhurbaşkanı Erdoğan iddiayı doğruladı: Herzog'a hava sahamızı kapattık
10:12 Yenidoğan Çetesi davasında 3. gün başladı Yenidoğan Çetesi davasında 3. gün başladı
10:00 Köfteci Yusuf enerji sektörüne giriyor Köfteci Yusuf enerji sektörüne giriyor
07:49 Ekrem İmamoğlu, Dilan ve Engin Polat’ın davasına bakan savcının yeri değişti Ekrem İmamoğlu, Dilan ve Engin Polat'ın davasına bakan savcının yeri değişti
15:25 MÜSİAD’dan asgari ücret açıklaması MÜSİAD'dan asgari ücret açıklaması
15:17 Yenidoğan Çetesi davasında Kurtlar Vadisi repliği Yenidoğan Çetesi davasında Kurtlar Vadisi repliği
15:15 Zirvede bakın kim var: 81 ilin en değerli futbolcuları belli oldu Zirvede bakın kim var: 81 ilin en değerli futbolcuları belli oldu
15:13 Ukrayna ilk kez ABD füzeleriyle Rusya’yı vurdu Ukrayna ilk kez ABD füzeleriyle Rusya'yı vurdu
15:07 Kuşum Aydın: Kazandığım her şeyi bebek suratıma harcadım Kuşum Aydın: Kazandığım her şeyi bebek suratıma harcadım
14:58 Büyük heyecan bu akşam İşte Karadağ - Türkiye maçının muhtemel 11’leri Büyük heyecan bu akşam! İşte Karadağ - Türkiye maçının muhtemel 11'leri
14:56 Genç anne, havalimanında bilet sırasında beklerken doğum yaptı Genç anne, havalimanında bilet sırasında beklerken doğum yaptı
14:55 Yenidoğan çetesi davasında Sağlık Bakanlığı avukatının itiraz ettiği soru Yenidoğan çetesi davasında Sağlık Bakanlığı avukatının itiraz ettiği soru
14:48 Torreira Galatasaray’dan ayrılıyor Torreira Galatasaray'dan ayrılıyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 20.11.2024 11:22:16. #1.12#
SON DAKİKA: Toprak Koruma Kurulu Toplantısı Erzurum'da Gerçekleşti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.