Torbalı Belediye Başkanı Demir'den Kağıt Fabrikası Tepkisi...

(İZMİR) – Torbalı Belediye Başkanı Övünç Demir, Resmi Gazete'de yayımlanan kararla İzmir'in Torbalı ilçesinde 94 hektarlık alanın Konya Kağıt Sanayi ve Ticaret AŞ için özel endüstri bölgesi ilan edilmesine tepki gösterdi. Demir, kurulması planlanan kağıt fabrikasının su kaynakları ve tarım alanları açısından ciddi riskler barındırdığını söyledi.

Resmi Gazete'de yayımlanan kararla Torbalı'da 94 hektarlık alan Konya Kağıt Sanayi ve Ticaret AŞ İzmir Özel Endüstri Bölgesi olarak ilan edildi. Kararın ardından Torbalı Belediye Başkanı Övünç Demir konuya ilişkin açıklama yaptı.

Gazi Mustafa Kemal Mahallesi'nde, Gurgur Dağı ve Fetrek Çayı çevresinde kurulması planlanan kağıt fabrikasının su kaynakları açısından ciddi riskler barındırdığını ve günlük yaklaşık 3 bin ton su tüketimi olacağını ifade eden Demir, şunları kaydetti:

"Gazi Mustafa Kemal Mahallemizde bir kağıt fabrikası açılmak isteniyor. Ama konu sadece bir kağıt fabrikası meselesi değil; Torbalı'mızın geleceğini ilgilendiriyor. Fabrikanın kurulmasının ilçemize birçok zarar vereceği tespit edilmiş. Üstelik bu tespitler bizlerin değil, itirazımız sonucu açtığımız davanın hakiminin yani mahkemenin atadığı firmanın almış olduğu ÇED raporunu reddeden, dördü alanında uzman profesörlerden oluşan bilim insanlarının tespitleri. Kurulması planlanan fabrikanın günlük su tüketimi yaklaşık 3 bin ton olacak. Verilere baktığımızda Torbalı'da ortalama bir kişinin tükettiği su miktarı 150 litre. Yani firmanın günlük kullanacağı su miktarı yaklaşık 20 bin Torbalılı hemşehrilerimizin tüketimine eşit. Böyle bir su tüketimi, Torbalı'nın içme suyunu ve tarımsal sulama suyunu doğrudan azaltacak."

"Yalnızca Torbalı'yı değil, Türkiye'nin gıda üretimini etkileyecek"

Üstelik Gurgur Dağı eteklerinde bulunan üç büyük su kuyusu, Torbalı'nın yaklaşık 50 yıllık su ihtiyacını karşılayabilecek kapasitede. Ancak tam da bu bölgeye kağıt fabrikası kurulursa, hayati su kaynakları bir fabrikanın hizmetine verilerek yok edilmiş olacak. Bir diğer büyük risk ise atık sular. Fabrikadan çıkacak atık sular, Fetrek Çayı üzerinden yeraltı sularına karışacak. Bu durum şehrin diğer içme suyu kaynaklarını ve en kötüsü yeraltı sularını, yani tarımda kullanılan sulama suyunu kirletmiş olacak. Ayrıca fabrikanın çalışmasıyla birlikte her yıl 5 bin 200 ton kimyasal ve 3 bin 120 ton biyolojik atık ortaya çıkacak. Bu atıklar toprağa, suya ve yaşamımıza ne yazık ki zarar verecek. Torbalı, Türkiye'nin en verimli tarım ovalarından biridir. Ege Bölgesi'nin kışlık sebze ihtiyacının yaklaşık yüzde 70'i Torbalı'mızın büyük ovasından karşılanmaktadır. Bu nedenle suyun azalması ya da kirlenmesi yalnızca Torbalı'yı değil, Türkiye'nin gıda üretimini doğrudan etkilemiş olacaktır.

"Süreç dışı bırakıldık"

Biz bu sürece ilk günden itibaren belediye olarak karşı çıktık. Ardından 2024 yılında fabrika ÇED olumlu raporu aldı. Torbalı Belediyesi olarak biz de 7 Nisan 2025 tarihinde bu raporun iptali için dava açtık. Çünkü bu tesisin Torbalı'nın suyuna, toprağına ve doğasına ciddi zarar vereceğini düşünüyoruz. Biz bu projeye karşı çıkarken ilk günden beri siyaseti bir kenara bıraktık, siyaset üstü gördük. CHP, AK Parti gibi partilerimiz başta olmak üzere tüm siyasi partilerin ilçe başkanlıkları, Ticaret Odası gibi oda başkanlarımızın ve tüm STK'larımızın, siz değerli Torbalılı hemşehrilerimin hep birlikte bu fabrikanın açılmaması için mücadele ettiğini biliyoruz. Mahkeme süreci devam ederken ve henüz karar bize tebliğ edilmemişken ne yazık ki Resmi Gazete'de yayımlanan kararla bu alan endüstri bölgesi ilan edildi. Bu kararla belediyemiz devre dışı bırakılmış durumda ve fabrikanın kurulmasının önü açıldı. Yani resmi olarak süreç dışı bırakıldık. Oysa mahkemenin atadığı bilirkişi ekibinden oluşan bilim insanlarının hazırladığı raporlar çok açık gerçekleri ortaya koyuyor. Onlar bunu reddetmişti. Şunu açıkça ifade etmek isterim: Biz Torbalı'da yatırıma ve istihdama karşı değiliz. Kaldı ki bu fabrika insan gücüne çok az ihtiyaç duyan bir fabrika. Ama doğamıza, suyumuza ve tarımımıza zarar verecek yatırımlara asla sessiz kalamayız. Torbalı'nın ekmeğini yemiş, suyunu içmiş, havasını solumuş Övünç kardeşiniz olarak şunu bilmenizi isterim: Torbalı'mızın 50 yıllık içme su kaynağını, her gün 20 bin hemşehrimizin kullanacağı günlük suyunu ve Türkiye'nin en verimli topraklarımızı suladığımız yeraltı sularımızı, yani kısaca geleceğimizi korumak için mücadelemizi hukuk çerçevesinde kararlılıkla sürdüreceğiz."