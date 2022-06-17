Torbalı Belediyesi Buğday Hasadına Başladı

Torbalı Belediyesi, çeşitli mahallelerinde bulunan tarlalarına bu yıl da buğday ekti. Kasım ve aralık aylarında toprakla buluşan buğday tohumları, filizlenip boy verdikten sonra hasat edilmeye başlandı. 7 mahallede yaklaşık bin 100 dekarlık alana buğday eken Torbalı Belediyesi, buradan yaklaşık 600 ton buğday hedefliyor.

Torbalı Belediyesi'nin, çeşitli mahallelerinde bulunan tarlalarına ektiği buğdaylarda hasat başladı. Hasadı başlayan tarlalardan elde edilen buğdaylar, una dönüşerek ihtiyaç sahibi vatandaşların sofrasına ulaşacak. Bir kısmı un olacak olan buğdaylar, 'Halkın tarlasından halkın sofrasına' sloganıyla ilçedeki ihtiyaç sahiplerine ücretsiz olarak dağıtılacak. Öte yandan un için ayrılmayan buğday ve samanlar ise satılıp belediyeye kaynak olarak kullanılacak. Atalık tohumları da yaşatmaya devam eden Torbalı Belediyesi, tarlaların bir kısmına karakılçık buğdayı ekti.

İHTİYAÇ SAHİPLERİNE UN OLARAK DAĞITILACAK

Torbalı Belediyesi'nin kontrolünde ekimi ve bakımı yapılan araziler hava muhalefeti nedeniyle drone ile ilaçlanıp, gübrelendi. Hasadı başlayan buğdayların bir kısmı, başta ekim işlemlerinin düzenlendiği mahalleler olmak üzere ilçedeki ihtiyaç sahiplerine un olarak dağıtılacak.

"GEÇTİĞİMİZ YIL 70 TON UN DAĞITTIK. HEDEFİMİZ BU YIL BU MİKTARI ÇOK DAHA FAZLA ARTIRMAK"

Buğday hasadı yapılan tarlalarda incelemelerde bulunan Torbalı Belediye Başkanı Mithat Tekin, "Yılda üç defa ürün alınabilen bereketli topraklara sahip güzel ilçemiz Torbalı'da ekimini yaptığımız Karakılçık ve diğer tür buğdaylarımızın hasadı başladı. Ata yadigarı olan bu tohumlarımızı gelecek nesillere aktarmaya, üretimin ve üreticinin yanında olmaya devam edeceğiz. 'Halkın tarlasından halkın sofrasına' sloganı ile çıktığımız bu yolda, bu yıl 1100 dekarlık alana buğday ektik. Hasadına başlanan tarlalar, bize iyi bir hasadın müjdesini veriyor. Hasat ettiğimiz buğdayların bir kısmı un olarak halkın sofrasına ulaşacak. Geçtiğimiz yıl 70 ton un dağıttık. Hedefimiz bu yıl bu miktarı çok daha fazla artırmak" dedi.