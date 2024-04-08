Toroslar Belediye Başkanı Abdurrahman Yıldız, Aladağ ve Ayvagediği mahallelerinde iftar programında vatandaşlarla buluştu

Yerel

Toroslar Belediye Başkanı Abdurrahman Yıldız, Aladağ ve Ayvagediği mahallelerinde düzenlenen iftar programında, vatandaşlarla bir araya geldi.

Aladağ Mahallesi'nde düzenlenen iftar programının ardından vatandaşlarla sohbet eden Yıldız, herkese eşit hizmet vereceklerini söyledi. Toroslar halkının önümüzdeki 5 yılın belediye başkanlığı görevini kendilerine verdiğini ifade eden Yıldız, "İnşallah 5 yıl boyunca Toroslar'ın tüm mahallelerine hizmet edeceğiz. Bugüne kadar alamadığınız hizmetleri, daha hızlı, daha rasyonel ve adil bir şekilde sunmaya çalışacağız. Elimizden gelen her şeyi yapacağız. Bize verdiğiniz görevi boşa çıkarmayacağız. 24 saat işimizin başında olacağız" dedi.

"Bütün sorunları tek tek çözeceğiz"

Ayvagediği Mahallesi'nde gerçekleşen iftar programına da katılan Yıldız, vatandaşların Ramazan Bayramını kutladı. Seçim sürecinin sona erdiğini ifade eden Yıldız, "Bundan sonra Abdurrahman Yıldız, her birinizin belediye başkanı. Belediyemiz, kırsal ve merkez olmak üzere 67 mahallemizde 7/24 hizmetinizde, emrinizde olacak. Bundan sonra da mahalle muhtarlarımızla, buradaki kanaat önderleriyle, derneğimizle iş birliği yapmaya devam edeceğiz. Bütün sorunları sırasıyla tek tek çözeceğiz" diye konuştu. - MERSİN