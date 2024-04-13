Toroslar Belediye Başkanı Yıldız, Halka Teşekkür Etti

Mersin'in Toroslar Belediye Başkanı Abdurrahman Yıldız, Toroslar'a hizmet etmek amacıyla çıktıkları yolda kendilerine inanan ve güvenen herkese teşekkür ederek, "Bize oy veren, vermeyen, Toroslar'da yaşayan 350 bin yurttaşımızın her birinin belediye başkanıyım. Toroslar halkına söz veriyorum haram lokma boğazımdan geçmeyecek" dedi.
Toroslar Belediye Başkanı Abdurrahman Yıldız, Arslanköy, Güzelyayla, Soğucak ve Gözne mahallelerini ziyaret ederek, vatandaşlarla bayramlaştı. Seçimlerin ardından mazbatasını alarak göreve başlayan Başkan Yıldız, çocuk, genç, yaşlı tüm vatandaşlarla sohbet ederek bayram sevincini paylaşırken, esnafı da ziyaret ederek bayramlarını kutladı.
"5 yıllık stratejik planımızı hep birlikte oluşturacağız"
Mahalle muhtarlarının da eşlik ettiği mahalle ziyaretlerinde vatandaşlara seslenen Başkan Yıldız, "Bayramı konuşalım, mutluluk ve huzur konuşalım istedik. Öncelikle nice bayramlarda hep beraber buluşmayı diliyorum. Bayramımız mübarek olsun. Ben buranın çocuğuyum. Annem Aladağ'lı, babam Soğucak'lı. Bundan sonra iş yapacağız, hep beraber olacağız. Mahallelerimizin eksiklerini ekip arkadaşlarımızla, muhtarlarımızla ve mahalle sakinlerimizle birlikte tespit edeceğiz. Bunun üzerine stratejik planımızı oluşturacağız. Hangi tarihte, neyi, nereye yapacağımızın programını hep birlikte belirleyeceğiz" diye konuştu.
"Toroslar'ın neyi varsa, 350 bin Toroslar halkınındır
Toroslar halkına şeffaf bir yönetim için söz verdiğini belirten Yıldız, "Benim prensiplerim var. Çocuğumun kursağına haram lokma girmeyecek. Benim evime, alın terim olmayan, hak etmediğim, maaşımla olmayan bir toplu iğne dahi hiçbir şey girmeyecek. Toroslar'ın malı, mülkü, parası, bütçesi ve neyi varsa 350 bin Toroslar halkınındır. Buradaki tek hakkım benim mesaimden kaynaklı alacağım maaşımdır. Eğer bunları dağıtma konusunda eksik davranıyorsak, yanlı davranıyorsak, adil davranmıyorsak, eşit davranmıyorsak, bu anlamda hakikaten olması gerekeni yapmıyorsak başta beni ve mesai arkadaşlarımı eleştirin. Çok sert eleştirin. Eğer gerçekten dostsanız ve gerçekten memleketinizi ve yurdunuzu seviyorsanız bunu yapın" ifadelerini kullandı.
"Yayla turizminin yoğun yaşandığı mahallelerimizde çalışmalara hemen başlayacağız"
İlçede yıllardır yapılması mümkün olan birçok hizmetin yerine getirilmediğine de dikkat çeken Yıldız, "Bunlar çok zor işler değil. Kısa zamanda kolayca yapılır. İnşallah Mersin Büyükşehir Belediyemizin de desteği olacak. Alt yapı işlerini çözüyorlar. Biz de üst yapıda gerekli olan işleri yapmaya çalışacağız. Sosyal destek programlarını hayata geçireceğiz. Her birimiz elimizi taşın altına koyarak, köylerimizi, merkez mahallelerimizi yeniden ayağa kaldırıp, daha konforlu ve daha kaliteli yaşam alanları haline getireceğiz. Bunu yapacağımızı ve başarabileceğimizi biliyorum. Özellikle Arslanköy, Gözne, Soğucak ve Ayvagediği gibi yaz turizmi için nüfusu artan kırsal mahallerimizde hemen bir çalışma başlatacağız. Bir etüt çalışması yapacağız ve buraların eksiklerini muhtarlarımızla, sizlerle beraber tespit edeceğiz. Mahallelerimizi sürekli ziyaret edeceğiz. Tüm vatandaşlarımızın Bayramını yeniden kutluyorum" şeklinde konuştu. - MERSİN
Son Dakika › Yerel › Toroslar Belediye Başkanı Yıldız, Halka Teşekkür Etti - Son Dakika
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