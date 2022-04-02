Toroslar Belediye Meclisinde encümen ve komisyon üyeleri seçildi - Son Dakika

Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz, pandemi döneminde en aktif çalışan belediye olduklarını söyledi.

Toroslar Belediyesinin Nisan Ayı Meclis Toplantısı, Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz başkanlığında yapıldı. Toplantıda Encümen Üyeleri, Plan ve Bütçe, İmar ve Bayındırlık, Çevre ve Sağlık, Gençlik ve Spor, Eğitim, Kültür, Sanat ve Sosyal İşler, Tarım, Orman ve Hayvancılık İşleri ile Kadın Erkek Eşitliği Komisyonlarının yeni üyeleri belirlendi. Yapılan oylama sonucunda Encümen Üyeliğine İsmail Gül, Ömer Bilgin ve Salih Baysal seçildi.

Başkan Yılmaz, Encümen ve Komisyon üyeliğinde görev alan meclis üyelerine başarılar dileyerek, daha da güzel hizmetler için birlik ve beraberlik içerisinde çalışmaya devam edeceklerini söyledi.

Belediye Meclisinin 17.05.2021 tarih ve 76 sayılı kararı ile Osmaniye Şehit Burak Yıldız Polis Merkezi Amirliği Hizmet Binası olarak kullanılmak üzere İl Emniyet Müdürlüğüne 1 yıl süreyle tahsis edilen mülkiyeti Toroslar Belediyesine ait Mevlana Mahallesi Gazi Osman Paşa Caddesi No: 111/A adresinde bulunan 3 katlı binanın, tahsis süresinin 1 yıl daha uzatılmasına ilişkin teklif görüşülerek oy birliğiyle kabul edildi.

Toplantıda, İmar ve Şehircilik Müdürlüğünden gelen gündem maddeleri de görüşülerek karara bağlandı.

"Çevik belediyeciliğin en güzel örneklerini sergiledik"

Toroslar Belediyesinin 2021 mali yılı gelir ve giderleri ile bunlara ilişkin hesap kayıt ve işlemlerini içeren denetim raporunun okunarak meclisin bilgisine sunulduğu toplantıda, 2021 mali yılı faaliyet raporu görüşülerek oy birliğiyle kabul edildi.

Bütçeyi doğru ve verimli bir şekilde kullandıklarını belirten Başkan Yılmaz, "İlçemizde Çevik belediyeciliğin en güzel örneklerini sergiledik. Toroslar Belediyesi, pandemi döneminde en aktif çalışan belediyedir. Çalışma arkadaşlarımızla her gün Ar-Ge çalışması yaptık, yeni metotlar ürettik. Toplum sağlığını ön planda tuttuk. 17 günlük tam kapanma döneminde başlattığımız ve sonrasında devam ettirdiğimiz Gönül Bağı Projemizle vatandaşlarımızın her derdini çözmeye çalıştık. Bunu iyi yaptık, iyi ki de yaptık" dedi.

Mayıs ayında yapılacak meclis toplantı günü ise 9 Mayıs 2022 Pazartesi saat 14.00 olarak belirlendi. Toplantı, dilek ve temenniler ile son buldu. - MERSİN