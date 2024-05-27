Toroslar Belediyesi, çiftçilerin kazancını artırmak için ortak tarım alanları oluşturacak

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Toroslar Belediye Başkanı Abdurrahman Yıldız, Toroslar'ın bereketli topraklarında yetişen ürünlerin işlenip çiftçilerin kazancını artırmak amacıyla ortak tarım alanları oluşturacaklarını belirtti.

Belediye bünyesinde Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü'nü kuran Yıldız, ilçenin köy statüsündeki mahallelerini ziyaret ederek, tarımı ve hayvancılığı ekonomik değere dönüştürecek çalışmalarını anlattı. Kaşlı, Doruklu, Dalakderesi, Korucular ve Kerimler mahallelerinde vatandaşlarla bir araya gelen Yıldız, "Toroslarda yıllardır tarım konuşulmuş, ancak sonuç alınmamış. Artık konuşma zamanı değil, iş yapma zamanı" dedi. İlçede tarımı modernleştirip geliştirerek verimi arttırmak adına işin muhataplarıyla ortak akıl oluşturacaklarını ifade eden Yıldız, başta ziraat odası ve ziraat mühendisleri odası olmak üzere bütün paydaşlarla süreci yürüteceklerini kaydetti. Toroslar'ın bereketli topraklarında yetişen ürünlerin işlenip çiftçilerin kazancını artırmak amacıyla ortak tarım alanları oluşturacaklarını dile getiren Başkan Yıldız, bu konuda meyve kurutma fabrikasıyla ilgili bir takım hazırlıklar ve araştırmalar yaptıklarını vurguladı.

"Tarım, desteklenmesi ve teşvik edilmesi gereken bir alan"

Vatandaşlarla sohbet ederek, hayata geçirecekleri çalışmaları anlatan Yıldız, tarım ve hayvancılık meselesinin, memleket meselesi olduğunu belirtti. Dünyanın hızla bir gıda krizine doğru sürüklendiğine dikkat çeken Yıldız, "Ülkemiz, kentimiz ve ilçemiz de gıda krizinin bir parçası olmaya başladı. Tarım, desteklenmesi ve teşvik edilmesi gereken bir alan" diye konuştu.

Seçim öncesi söyledikleri tarımsal destek konusunda samimi olduklarını ifade eden Yıldız, şöyle devam etti:

"Büyükşehir Belediyemizin yapmış olduğu tarımsal desteklere ek olarak biz de Toroslar Belediyesi olarak neler yapabileceğimizi konuşmak için geldik. Tarımsal Hizmetler Müdürümüz de köylerimizi sürekli ziyaret edip sizlerle irtibatta bulunacak ve değerlendirmeler yapacak. Tarımın kalkınması ve köylülerimizin yaşadıkları alanlarda geçimlerini devam ettirmeleri bizim birincil önceliklerimizden bir tanesidir. Yanlış eğitim ve yanlış tarım politikalarından dolayı insanlar, köylerdeki üretim alanlarından koparılıp kentlere doğru yığıldı. Merkezde yoğun bir işsizlik oluştu. Bu konuda ortak fikir geliştirmemiz lazım."

Başkan Yıldız'a, Mersin Ziraat Odası Başkanı Musa Yılmaz ile Tarımsal Hizmetler Müdürü Sinan Taylan Berk de eşlik etti. - MERSİN