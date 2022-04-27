Tortum Şelalesi'nden görsel şölen - Son Dakika
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Tortum Şelalesi'nden görsel şölen

27.04.2022 21:18

Tortum Şelalesi'nden görsel şölen Erzurum Valisi Okay Memiş, Tortum Şelalesi'nde incelemelerde bulundu Erzurum Valisi Okay Memiş, Tortum Şelalesi'nde incelemelerde bulundu.

Tortum Şelalesi'nden görsel şölen

Erzurum Valisi Okay Memiş, Tortum Şelalesi'nde incelemelerde bulundu

ERZURUM - Erzurum Valisi Okay Memiş, Tortum Şelalesi'nde incelemelerde bulundu.

Geçtiğimiz yıl Erzurum Valiliği ve Büyükşehir Belediyesince peyzaj çalışmaları yapılan Tortum Şelalesini gezen Vali Okay Memiş, sezon öncesi bölgede yapılan çalışmaları yerinde inceledi.

Dünyanın en büyük ikinci şelalesi olma özelliğine sahip Tortum Şelalesi su seviyesinin en yüksek olduğu bugünlerde muhteşem bir görsel şölen oluşturuyor.

Tortum Şelalesi'nden görsel şölen
Tortum Şelalesi'nden görsel şölen
Tortum Şelalesi'nden görsel şölen
Tortum Şelalesi'nden görsel şölen

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Okay Memiş, Erzurum, Tortum, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Tortum Şelalesi'nden görsel şölen - Son Dakika


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