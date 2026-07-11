Tosya Belediyesi'nden Akübük ve Suluca'ya toplu taşıma hizmeti

Tosya Belediyesi tarafından Suluca ve Akbük köylerinde yaşayan ya da bölgede bağları bulunan vatandaşlara toplu taşıma hizmeti sunulacak.

Tosya Belediyesi, Belediye Başkanı Volkan Kavaklıgil'in talimatları doğrultusunda 13 Temmuz Pazartesi günü itibarıyla ilçedeki bağlara, Suluca ve Akbük köylerine toplu taşıma seferleri düzenlemeye başlayacak. Uzun zamandır özellikle yaşlı vatandaşlar, aracı bulunmayan aileler ve bağlarına ulaşmakta güçlük çeken hemşehriler tarafından talep edilen uygulama, bölge halkı tarafından memnuniyetle karşılandı.

Tosya Belediyesi tarafından başlatılan seferler sayesinde vatandaşlar hem ekonomik hem de güvenli bir şekilde bağlarına ve köylerine ulaşabilecek.

oplu taşıma seferleri pazartesi, çarşamba, cuma ve pazar günleri gerçekleştirilecek. Araçlar sabah saat 07.30'da ve akşam 17.15'te Hükümet Konağı önünden hareket edecek. Güzerah ise Hükümet Konağı, E-80 Karayolu ve Akbük Alt Geçidi üzerinden takip edilecek. Dönüş seferleri de yine Hükümet Konağı önünde sona erecek.

Konuya ilişkin değerlendirmelerde bulunan Tosya Belediye Başkanı Volkan Kavaklıgil, vatandaşlardan gelen talepleri dikkate alarak ulaşım konusunda önemli bir adım attıklarını belirterek, hizmetin bağ sezonunda hemşehrilerin yaşamını kolaylaştıracağını ifade etti. - KASTAMONU