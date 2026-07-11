Tosya Belediyesi'nden Akübük ve Suluca'ya toplu taşıma hizmeti - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Tosya Belediyesi'nden Akübük ve Suluca'ya toplu taşıma hizmeti

11.07.2026 16:41
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Tosya Belediyesi, Suluca ve Akbük köyleri ile bölgedeki bağlara toplu taşıma hizmeti başlatıyor. Seferler pazartesi, çarşamba, cuma ve pazar günleri yapılacak.

Tosya Belediyesi tarafından Suluca ve Akbük köylerinde yaşayan ya da bölgede bağları bulunan vatandaşlara toplu taşıma hizmeti sunulacak.

Tosya Belediyesi, Belediye Başkanı Volkan Kavaklıgil'in talimatları doğrultusunda 13 Temmuz Pazartesi günü itibarıyla ilçedeki bağlara, Suluca ve Akbük köylerine toplu taşıma seferleri düzenlemeye başlayacak. Uzun zamandır özellikle yaşlı vatandaşlar, aracı bulunmayan aileler ve bağlarına ulaşmakta güçlük çeken hemşehriler tarafından talep edilen uygulama, bölge halkı tarafından memnuniyetle karşılandı.

Tosya Belediyesi tarafından başlatılan seferler sayesinde vatandaşlar hem ekonomik hem de güvenli bir şekilde bağlarına ve köylerine ulaşabilecek.

oplu taşıma seferleri pazartesi, çarşamba, cuma ve pazar günleri gerçekleştirilecek. Araçlar sabah saat 07.30'da ve akşam 17.15'te Hükümet Konağı önünden hareket edecek. Güzerah ise Hükümet Konağı, E-80 Karayolu ve Akbük Alt Geçidi üzerinden takip edilecek. Dönüş seferleri de yine Hükümet Konağı önünde sona erecek.

Konuya ilişkin değerlendirmelerde bulunan Tosya Belediye Başkanı Volkan Kavaklıgil, vatandaşlardan gelen talepleri dikkate alarak ulaşım konusunda önemli bir adım attıklarını belirterek, hizmetin bağ sezonunda hemşehrilerin yaşamını kolaylaştıracağını ifade etti. - KASTAMONU

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Ulaşım, Turizm, Yaşam, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Tosya Belediyesi'nden Akübük ve Suluca'ya toplu taşıma hizmeti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son yağışların ardından geri döndü: Bozkırın ortasında zümrüt yeşili cennet Son yağışların ardından geri döndü: Bozkırın ortasında zümrüt yeşili cennet
CHP Kongresi Davası: Tedbir Kararı Devam Ediyor CHP Kongresi Davası: Tedbir Kararı Devam Ediyor
Cezaevinden izinli çıktı, “Bugün büyük gün“ diyerek arayıp dehşeti yaşattı: Bıçak sırtında kırıldı Cezaevinden izinli çıktı, "Bugün büyük gün" diyerek arayıp dehşeti yaşattı: Bıçak sırtında kırıldı
Kadırga Yaylası’ndaki üstü açık tarihi camide cuma namazı kılındı Kadırga Yaylası'ndaki üstü açık tarihi camide cuma namazı kılındı
Merdivenden düşen adam hayatını kaybetti, annesinin feryadı yürekleri dağladı Merdivenden düşen adam hayatını kaybetti, annesinin feryadı yürekleri dağladı
Düz alan bulamayan Rizeli, çay alım yerinin üzerine halı saha inşa etti Düz alan bulamayan Rizeli, çay alım yerinin üzerine halı saha inşa etti

16:42
Trump’ın Ankara’da kaldığı otele dışarıdan tuvalet getirildiği iddiasına açıklama
Trump'ın Ankara'da kaldığı otele dışarıdan tuvalet getirildiği iddiasına açıklama
15:59
Sahile vuran İHA’yı önce evine götürdü, sonra ekiplere bildirdi
Sahile vuran İHA'yı önce evine götürdü, sonra ekiplere bildirdi
15:11
Avluda uygunsuz halde yakalandıkları imama yapmadıklarını bırakmadılar
Avluda uygunsuz halde yakalandıkları imama yapmadıklarını bırakmadılar
15:04
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın sert uyarısına rağmen başkandan tepki çeken hareket
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sert uyarısına rağmen başkandan tepki çeken hareket
14:44
Eskişehir’den acı haber Kavga ihbarına giden jandarma şehit oldu
Eskişehir'den acı haber! Kavga ihbarına giden jandarma şehit oldu
12:49
Çankaya Belediye Başkanı Güler’in gözaltına alınacağı havalimanında dikkat çeken hazırlık
Çankaya Belediye Başkanı Güler'in gözaltına alınacağı havalimanında dikkat çeken hazırlık
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.07.2026 17:15:27. #7.13#
SON DAKİKA: Tosya Belediyesi'nden Akübük ve Suluca'ya toplu taşıma hizmeti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.