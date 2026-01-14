Büyükliman bölgesinin içme suyu sorunu gölet ile çözülecek - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Yerel

Büyükliman bölgesinin içme suyu sorunu gölet ile çözülecek

Büyükliman bölgesinin içme suyu sorunu gölet ile çözülecek
14.01.2026 12:03  Güncelleme: 12:04
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Trabzon'un Büyükliman bölgesindeki içme suyu sorununu kalıcı olarak çözmeyi hedefleyen Büyükliman Göleti'nin yapımı için DSİ Genel Müdürlüğü Şubat ayında ihale açacak. Proje, bölgenin artan su ihtiyacını karşılamayı amaçlıyor.

Trabzon'un Büyükliman bölgesinin içme suyu sorununu kalıcı olarak çözmesi hedeflenen Büyükliman Göleti'nin yapımı için DSİ Genel Müdürlüğü tarafından Şubat ayında ihaleye çıkılacak.

Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç'in Ankara temaslarında sürekli gündeme taşıdığı Büyükliman Göleti projesinde ihale aşamasına gelindi. Özellikle yaz aylarında yaşanan su sıkıntısına son verme amacıyla bölgenin artan nüfusu ve mevsimsel su ihtiyacı dikkate alınarak planlanan gölet, içme suyu arzını önemli ölçüde güçlendirecek.

Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü tarafından yaptırılacak olan Büyükliman Göleti, Vakfıkebir'de 17, Beşikdüzü'nde 15, Çarşıbaşı'nda 13 mahalle ile Giresun'un Eynesil ilçesine bağlı 5 mahalle olmak üzere toplam 50 mahalleye hizmet veren Büyükliman İçme Suyu Arıtma Tesisine ilave su kaynağı sağlayacak.

İçme suyunun sürdürülebilirliğinin en temel önceliklerinden biri olduğunu vurgulayan Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, "Büyükliman İçme Suyu Arıtma Tesisimize ilave su temin ederek hem mevcut sistemi güçlendiriyor hem de geleceğe yönelik çok önemli bir adım atıyoruz. Bu projeyle birlikte Büyükliman havzasının içme suyu hizmeti daha sağlıklı, kesintisiz ve sürdürülebilir bir yapıya kavuşacak" dedi. - TRABZON

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Trabzon, Çevre, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Büyükliman bölgesinin içme suyu sorunu gölet ile çözülecek - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ordu’da meraklıları için “şantiye izleme alanı“ oluşturuldu Ordu'da meraklıları için "şantiye izleme alanı" oluşturuldu
Esra’yı boğarak öldüren annesi ve sevgilisinin ifadesi ortaya çıktı Esra'yı boğarak öldüren annesi ve sevgilisinin ifadesi ortaya çıktı
İspanyol şarkıcı Julio Iglesias, taciz suçlaması İspanyol şarkıcı Julio Iglesias, taciz suçlaması
Yeni takımları belli oldu Fenerbahçe’de iki ayrılık birden Yeni takımları belli oldu! Fenerbahçe'de iki ayrılık birden
Feti Yıldız: Ahmet Özer ile Ahmet Türk’ün göreve iadesinde sakınca yoktur Feti Yıldız: Ahmet Özer ile Ahmet Türk'ün göreve iadesinde sakınca yoktur
Sıkıyönetim kararı sonrası tutuklanan Güney Kore’nin eski devlet başkan için idam talebi Sıkıyönetim kararı sonrası tutuklanan Güney Kore'nin eski devlet başkan için idam talebi

12:20
Türkiye devrede İranlı yetkililerle temas kuruldu, ABD’li makamlarla da görüşülüyor
Türkiye devrede! İranlı yetkililerle temas kuruldu, ABD'li makamlarla da görüşülüyor
12:16
İfadesinde ’’İmamoğlu’nun jeti olduğunu bilseydim binmezdim’’ dedi Fotoğraflar ortaya çıktı
İfadesinde ''İmamoğlu'nun jeti olduğunu bilseydim binmezdim'' dedi! Fotoğraflar ortaya çıktı
11:44
Türkiye’nin yanı başında büyük çatışma Takviye kuvvetler yola çıktı
Türkiye'nin yanı başında büyük çatışma! Takviye kuvvetler yola çıktı
11:42
İran Riyali, Türk Lirası karşısında adeta eridi
İran Riyali, Türk Lirası karşısında adeta eridi
11:32
Muslukları altından Dünyaca ünlü ismin taşınmayı düşündüğü malikane olay oldu
Muslukları altından! Dünyaca ünlü ismin taşınmayı düşündüğü malikane olay oldu
11:22
İstanbul’da gıdada “Sıfır Tolerans“ dönemi
İstanbul'da gıdada "Sıfır Tolerans" dönemi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.01.2026 13:18:07. #7.11#
SON DAKİKA: Büyükliman bölgesinin içme suyu sorunu gölet ile çözülecek - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.