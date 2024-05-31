Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, hayat kurtaran personeli kabul etti - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, hayat kurtaran personeli kabul etti

Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, hayat kurtaran personeli kabul etti

Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, yaptığı ilk yardım ile bir vatandaşın hayatını kurtaran Büyükşehir Belediyesi personeli Muhammet Toprak'ı makamında ağırladı. Başkan Genç, tebrik ettiği Toprak'a hediye takdim etti.

31.05.2024 12:03  Güncelleme: 12:06
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, yaptığı ilk yardım ile bir vatandaşın hayatını kurtaran Büyükşehir Belediyesi personeli Muhammet Toprak'ı makamında ağırladı. Başkan Genç, tebrik ettiği Toprak'a hediye takdim etti.

Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, Heimlich manevrası ile bir kişinin hayatını kurtaran Büyükşehir Belediyesi personeli Muhammet Toprak'ı makamında kabul etti. Yaptığı can kurtaran müdahaleden dolayı genci kutlayan Başkan Genç, "O durumlarda anında müdahale etmek önemli ama ne yapacağını bilmek de çok önemli. Bu herkesin bildiği bir yöntem değil. Burada o sorumluluğu doğru bir şekilde gösterdiğinden dolayı tebrik ediyorum" dedi.

Başkan Genç'e göstermiş olduğu hassasiyet için teşekkür eden Toprak, Trabzon Büyükşehir Belediyesi'nce aldığı eğitim sayesinde bu müdahaleyi başarılı bir şekilde gerçekleştirdiğini belirterek, "Öğrenmiş olduğum Heimlich manevrasıyla bir vatandaşımızın canını kurtarmaya vesile oldum hamdolsun. Bu sebepten dolayı çok mutluyum. Bu eğitimleri almamıza vesile olan siz değerli başkanımıza çok teşekkür ediyorum" dedi.

Başkan Genç, Muhammet Toprak'ı hediye ile ödüllendirdi. - TRABZON

Kaynak: İHA

Ahmet Metin Genç, Trabzon, Yerel, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, hayat kurtaran personeli kabul etti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


12:18 Özel, Erdoğan’a emekliler için formül sundu: Ben olsam o parayı onlara verirdim Özel, Erdoğan'a emekliler için formül sundu: Ben olsam o parayı onlara verirdim
11:02 Çöküş devam ediyor İYİ Parti Antalya Milletvekili Aykut Kaya partisinden istifa etti Çöküş devam ediyor! İYİ Parti Antalya Milletvekili Aykut Kaya partisinden istifa etti
11:02 Üvey baba skandalı Müge Anlı öfkeden deliye döndü: Sen buraya nasıl geldin ahlaksız, görüntülerin elimde Üvey baba skandalı! Müge Anlı öfkeden deliye döndü: Sen buraya nasıl geldin ahlaksız, görüntülerin elimde
10:35 Jose Mourinho, Fenerbahçe ile 2 yıllık sözleşme imzaladı Jose Mourinho, Fenerbahçe ile 2 yıllık sözleşme imzaladı
10:01 Bomba iddia Üç parti birleşip başına da Abdullah Gül’ü geçirecek Bomba iddia! Üç parti birleşip başına da Abdullah Gül'ü geçirecek
12:25 Jose Mourinho’nun Fenerbahçe ile anlaştığını duyan Aziz Yıldırım’dan ilk sözler Jose Mourinho'nun Fenerbahçe ile anlaştığını duyan Aziz Yıldırım'dan ilk sözler
12:16 Sanki geleceği görmüş Acun’un yıllar önce Mourinho’ya söylediklerine bakın Sanki geleceği görmüş! Acun'un yıllar önce Mourinho'ya söylediklerine bakın
11:55 ’Mutlu son’ ilanına kanıp 220 bin lirasından oldu 'Mutlu son' ilanına kanıp 220 bin lirasından oldu
11:31 Mehmet Şimşek: Vatandaşlarımızın refahını kalıcı olarak artıracağız Mehmet Şimşek: Vatandaşlarımızın refahını kalıcı olarak artıracağız
10:41 Fenerbahçe, İsmail Kartal ile yollarını ayırdı Fenerbahçe, İsmail Kartal ile yollarını ayırdı
10:39 Altın ve döviz güne yükselişle başladı Altın ve döviz güne yükselişle başladı
10:23 Fransa’da LGBT bayrağını kapatan futbolcuya 4 maç men cezası verildi Fransa'da LGBT bayrağını kapatan futbolcuya 4 maç men cezası verildi
10:20 7 ilimiz diken üstünde Bilim insanları endişeli, bu fay hattı kırılırsa 7.2 büyüklüğünde deprem olabilir 7 ilimiz diken üstünde! Bilim insanları endişeli, bu fay hattı kırılırsa 7.2 büyüklüğünde deprem olabilir
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 31.05.2024 13:01:51. #1.12#
SON DAKİKA: Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, hayat kurtaran personeli kabul etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement