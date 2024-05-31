Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, hayat kurtaran personeli kabul etti

Yerel

Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, yaptığı ilk yardım ile bir vatandaşın hayatını kurtaran Büyükşehir Belediyesi personeli Muhammet Toprak'ı makamında ağırladı. Başkan Genç, tebrik ettiği Toprak'a hediye takdim etti.

Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, Heimlich manevrası ile bir kişinin hayatını kurtaran Büyükşehir Belediyesi personeli Muhammet Toprak'ı makamında kabul etti. Yaptığı can kurtaran müdahaleden dolayı genci kutlayan Başkan Genç, "O durumlarda anında müdahale etmek önemli ama ne yapacağını bilmek de çok önemli. Bu herkesin bildiği bir yöntem değil. Burada o sorumluluğu doğru bir şekilde gösterdiğinden dolayı tebrik ediyorum" dedi.

Başkan Genç'e göstermiş olduğu hassasiyet için teşekkür eden Toprak, Trabzon Büyükşehir Belediyesi'nce aldığı eğitim sayesinde bu müdahaleyi başarılı bir şekilde gerçekleştirdiğini belirterek, "Öğrenmiş olduğum Heimlich manevrasıyla bir vatandaşımızın canını kurtarmaya vesile oldum hamdolsun. Bu sebepten dolayı çok mutluyum. Bu eğitimleri almamıza vesile olan siz değerli başkanımıza çok teşekkür ediyorum" dedi.

Başkan Genç, Muhammet Toprak'ı hediye ile ödüllendirdi. - TRABZON