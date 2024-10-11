Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı, Yomra’da Sel Felaketi İncelemesi Yaptı

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Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, Yomra ilçesinde geçtiğimiz 20 Eylül tarihinde selden etkilenen noktalarda incelemelerde bulundu.

Yomra Belediye Başkanı Mustafa Bıyık, AK Parti Yomra İlçe Başkanı Aydoğan İskender ve muhtarlarla yoğun yağışların ardından Yomra ilçesinde sel felaketinden zarar gören mahalleleri ziyaret eden Başkan Genç, özellikle heyelandan en çok etkilenen Gülyurdu ve Taşdelen mahallelerini gezdi.

Vatandaşlarla bir araya gelen Genç, çalışmalara ilişkin bilgi alarak sürecin hızlandırılması talimatını verdi. Başkan Genç, "Trabzon'umuzun her bir noktasına hizmet götürmek bizim en büyük sorumluluğumuzdur. Yomra'da meydana gelen bu afet hepimizi derinden etkiledi. Belediye olarak tüm imkanlarımızı seferber ettik ve vatandaşlarımızın yanındayız. Birlik ve dayanışma içinde bu zorluğun üstesinden geleceğiz" ifadelerini kullandı. - TRABZON