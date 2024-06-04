Trabzon'da Hafızlık Tamamlayan Gençler Kur'an'ı Kerim'i Ezbere Hatmetti

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Hafızlıklarını tamamlayan 2 genç sabah namazından başlayarak akşam namazına kadar olan geçen sürede Kur'an-ı Kerim'i ezbere tek seferde hatim ettiler.

Trabzon'un Arsin İlçe Müftülüğü'ne bağlı Kuzguncuk mahallesi Mustafa İmamoğlu Kur'an Kursu'nda hafızlıklarını tamamlayan Salih Erdem Kayış ve Muhammed Esed Erdoğan Ortahisar ilçesindeki İskenderpaşa Camii ve Arsin Ulu Camii'de ezbere Kur'an'ı Kerimi hatmetti. Hafızların okumuş oldukları ezber hatim sabah namazı ile başlayıp akşam namazı sona erdi.

Hatim sonrası İskenderpaşa Camiinde Erzurum İl Müftüsü Dr. Rüsten Can tarafından hatim duası yapıldı. Programda konuşma yapan İl Müftüsü Selami Aydın, "Bu program Trabzon'da ilk defa düzenlendi ve geleneksel olarak her yıl devam edecek. Ezbere Kur'an'ı Kerimi tek seferde okuyan hafızlarımızı tebrik ediyor, onların yetişmesinde emeği geçen tüm hocalarımıza teşekkür ediyorum" dedi.

Programa Erzurum İl Müftüsü Dr. Rüstem Can, İl Müftüsü Selami Aydın, Arsin İlçe Müftüsü Telat Ergin, Arsin Yeşilyalı İlme Hizmet Vakfı Başkanı Ahmet Özdemir, din görevlileri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Program sonunda Ezber Hatim okuyan öğrencilerimizin Hafızlık hocası ve emeği geçen hocalarına Teşekkür Belgesi takdim edildi. - TRABZON