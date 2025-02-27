Trabzon'da Ramazan Öncesi Pahalılık

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Haber: Esra Nur PERVAN

(TRABZON) - Ramazan ayına günler kala tezgahlarda hareketliliğin artması beklenirken, esnaf işlerin normal seyrinde devam ettiğini söyledi. Esnaf Mehmet Birinci, "Şu an fiyatlar biraz daha normal tam da pahalılaşma başlamadı ama ramazanın biraz daha çıkmasını bekliyoruz. Vatandaşın alım gücü parası olan alıyor, parası olamayan yandan bakıp geçiyor" dedi.

Trabzon Kadınlar Pazarı'nda Ramazan öncesinde tezgahların hareketliliği beklenilenin altında kaldı.

Trabzonlu esnaf, insanların pahalılıktan hiçbir şey alamadığını belirterek şöyle konuştu:

"Şu turşunun 500 lira olması lazım insanlar 250 lirayı veremiyor ona. Adam aylığı kiraya mı versin, gıdaya mı versin millet aç geziyor aç bunu iyi dinlesin, iyi hecelesin başımızdaki büyük amirimiz. Koltuk sevdalısı olmasınlar, millet sevdalısı olsunlar. Millet hiçbir şey alamıyor ki aç duruyorlar ağlıyorlar biz yardım ediyoruz onlara. Yeşilliğe para almıyoruz veriyoruz onlara ki gidin kavurun da yiyin ölümüz can için. Yardımlık olan biziz ama yine biz yardım ediyoruz. 12 bin lira aylıkla adam kira mı verecek aileye mi bakacak? Gıdaya ne verecek? kiraya ne verecek? Koltuk sevdalısı olmasınlar insan sevdalısı olsunlar."

Esnaf Gülten Terzi ise herkesin pahalılıktan dert yandığını ifade ederek, "Kimisine pahalı geliyor, kimisi alıyor, kimisi almıyor. Hayat zor her şey pahalı, biz ucuz alamıyoruz ki burada da ucuz verelim gelenler genelde ucuz istiyorlar. Herkes pahalılıktan dert yanıyor, herkesin şikayeti pahalılık" dedi.

"Mallar biraz pahalı olduğundan dolayı alamıyorlar"

Pazar esnafı Mehmet Birinci, tezgah yoğunluğunun artmadığını belirterek şöyle konuştu:

"Müşterilerimize biraz kıt geliyor, mallar biraz pahalı olduğundan dolayı alamıyorlar. Tezgah yoğunluğu artmadı, şu anlık bir şey yok ama birkaç gün içerisinde belki olur belki olmaz bir şey diyemem. Fiyatlar biraz pahalı insanlar alamıyorlar. Şu an önde giden ağırlıklı domates, salatalık, ıspanak, pancar, havuç bunlar gidiyor. Fiyatlarımız şu an domates 35 lira, salatalık 50 lira, pancar 40 lira, biber 75 lira, kırmızı kapya biber 80 lira, patlıcan 80 lira, pırasa 50 lira, ıspanağın bağı 30 lira olanlar bunlar."

"Parası olan alıyor, parası olmayan yandan bakıp geçiyor"

Zekeriya Okay ise ramazanda fiyatların artacağını belirterek şu ifadeleri kullandı:

"Tezgahların son durumu Türkiye'de biliyorsunuz ramazandan hemen önce düşük olan fiyatlar ramazanda biraz pahalılaşıyor. Vatandaş almakta zorlanıyor tabi ki. Ama şu an fiyatlar biraz daha normal tam da pahalılaşma başlamadı ama ramazanda biraz daha çıkmasını bekliyoruz. Vatandaşın alım gücü parası olan alıyor, parası olamayan yandan bakıp geçiyor. Eskiden burada 30-40 kasa portakal satardık şimdi 10 kasa satıyoruz ona göre düşünün alım gücünü."