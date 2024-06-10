Trabzon'da Şef Düğününde Tantuni Sürprizi

Yerel

Trabzon'da bir restoranda şef olarak çalışan Yakup Öztürk ve nişanlısı Sümeyye Çelik, Trabzon'un Yomra ilçesinde düzenlenen törenle dünyaevine girdi. Renkli anların yaşandığı törende damat, geline tantuni yapıp yedirdi.

Trabzon'un Yomra ilçesinde düzenlenen törende Yomra Belediye Başkanı Mustafa Bıyık'ın kıydığı nikahın ardından dans eşliğinde başlayan düğün, oyun havasıyla devam etti. Düğünün ilerleyen saatlerinde restoran çalışanları Mersinli damat Yakup Öztürk'e sürpriz yaparak tantuni arabasıyla salona giriş yaptı. Damat ve gelin, bu sürpriz karşısında şaşkınlıklarını gizleyemedi. Geçtiğimiz aylarda "Yemekteyiz" yarışmasında şampiyon olan şef Yakup Öztürk, bu sürprizin ardından tantuni yaparak gelin hanıma ikram etti.

Sosyal medyada yayınlanan ve yoğun ilgi gören bu görüntüler, birçok kişi tarafından beğeniyle izlendi. - TRABZON