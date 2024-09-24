Trabzon\'da Sel Sonrası Okul Temizlik Çalışmaları Devam Ediyor

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Trabzon Büyükşehir Belediye ekipleri 20 Eylül'de yaşanan selin ardından etkilenen okulları çamur ve rüsubattan temizliyor.

Trabzon Büyükşehir Belediyesi ekipleri, son günlerde yoğun yağışlar nedeniyle sel ve heyelanların etkili olduğu Araklı, Arsin, Sürmene, Yomra ve Vakfıkebir ilçelerinde yoğun bir çalışma yürütüyor. Özellikle eğitim öğretim kurumlarının temizlenmesine ayrı bir özen gösteren ekipler, okulların eğitim öğretime bir an önce devam etmesi hızlı bir şekilde çalışmalarını sürdürüyor. - TRABZON