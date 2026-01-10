Of'ta "Uyuşturucuyla Topyekün Mücadele" Çalıştayı

Haber: Gençağa KARAFAZLI

(TRABZON) – Trabzon'un Of ilçesinde uyuşturucu kullanımıyla topyekün mücadele temasıyla çok sayıda kurum temsilcisinin katıldığı çalıştayı düzenlendi. Eğitim Sen Trabzon Şube Başkanı ve psikolojik danışman Muhammet İkinci, "Mesele sinekleri öldürmek değil, bataklığı kurutmaktır. Bataklığı kurutmak ise toplumdaki eşitsizlikleri ve özellikle gençleri mutsuzluğa sürükleyen geleceksizlik sorununu ortadan kaldırmaktan geçiyor. Uyuşturucuyla mücadele sadece kurumların değil, toplumun ortak sorumluluğudur. Bu amaçla yerelde acil bir iş birliği ağı oluşturulmalıdır." dedi.

Trabzon'un Of ilçesinde uyuşturucu kullanımıyla topyekün mücadele temasıyla çok sayıda kurum temsilcisinin katıldığı çalıştayı düzenlendi.

Çalıştaya; CHP Of İlçe Başkanı Fahri Kaptanoğlu, İYİ Parti Of İlçe Başkanı Abdülhamit Karaahmetoğlu, Saadet Partisi Araklı İlçe Başkanı Ümit Çebi, Anahtar Parti Araklı İlçe yöneticisi Muhammet Demiray, Eğitim Sen Trabzon İl Başkanı Muhammet İkinci, Vatan Partisi Trabzon İl Başkanı Osman Nuri Saral'ın yanı sıra çeşitli dernek temsilcileri, mahalle muhtarları ve vatandaşlar katıldı.

Eğitim Sen Trabzon Şube Başkanı ve psikolojik danışman Muhammet İkinci, çalıştayda yaptığı konuşmada, şunları söyledi:

"Araştırmalar gösteriyor ki sosyal ve ekonomik eşitsizlik arttıkça, ekonomik yoksunluk büyüdükçe uyuşturucu kullanımı da artıyor. Gençler geleceğe umutla bakabilme olanağını yitirdikçe uyuşturucu kullanımı artıyor. Bu sorunu hak temelli bir yaklaşımla çözmek zorundayız. Maneviyatçı adımlar atılıyor ancak bunların hiçbir işe yaramadığını görüyoruz. Oysa bu meselenin ekonomi politiğiyle, sosyal ve toplumsal eşitsizlikler açısından çözümüne dair esaslı bir adım atılmadığını, daha yeni 2026 bütçesi Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde tartışılırken açıklanan rakamlardan da gördük. Toplumun geleceğinin gençlik olduğunu söylüyorsak, toplanan her 100 liranın yalnızca 0,6 kuruşunu bu mücadeleye ayırıyorsak, burada izaha muhtaç ve hepimizin bildiği çok ciddi bir sorun var demektir. Bu, kapitalizmin ürettiği bir sorundur: işsizlik, geleceksizlik, umutsuzluk, çalışamama, üretememe, sosyal ve kültürel faaliyetlerden kopma. Bunların yarattığı psikolojik yoksunluğu topyekün bir fotoğraf olarak görmeden çözüm üretmemiz mümkün değildir. Çözüm vardır; ancak mesele sinekleri öldürmek değil, bataklığı kurutmaktır. Bataklığı kurutmak ise toplumdaki eşitsizlikleri ve özellikle gençleri mutsuzluğa sürükleyen bu geleceksizlik sorununu ortadan kaldırmaktan geçiyor. Uyuşturucuyla mücadele sadece kurumların değil, toplumun ortak sorumluluğudur. Bu amaçla yerelde acil bir iş birliği ağı oluşturulmalıdır."

CHP Of İlçe Başkanı Fahri Kaptanoğlu, uyuşturucu tehdidine karşı ortak mücadele çağrısı yaparak şunları söyledi:

"Bu ülkenin yurttaşları olarak elbette pek çok sorunumuz var. Ancak asıl mesele, çocuklarımızın geleceğini karartan bu ahlaki ve edebi yoksun anlayışla ciddi bir mücadeleyi hem ilçemizde hem ülke genelinde görev bilmek zorunda olmamızdır. Aksi halde bundan sonraki süreç çok daha kötü olacaktır. Bu meselenin iktidarı, muhalefeti yok. Bu topraklarda 13–15 yaşında çocuklarımız zehirleniyor. Buna karşı sendikalarıyla, meslek odalarıyla, tüm toplum katmanlarıyla topyekün bir mücadele yürütmek zorundayız."

Saadet Partisi Araklı İlçe Başkanı Ümit Çebi, "Ama unutmayalım: Bir çiçekle bahar gelmez, ama her bahar bir çiçekle başlar. Biz burada o çiçeğin tohumunu attık. Of'un 68 mahallesi var ve 43 bin 879 nüfusa sahip bir ilçeden bahsediyoruz. Öncelikle her mahallede, muhtarlarla birlikte bu tür toplantıların yapılması gerekiyor. Bu çalışma sadece Of'la sınırlı kalmamalı. Trabzon'un 18 ilçesinde de aynı şekilde yürütülmelidir." dedi.

ÇGD Doğu Karadeniz Şube Başkanı gazeteci Gençağa Karafazlı ise şu değerlendirmeyi yaptı:

"Her gün operasyon yapılıyor. Rize Kalkandere Cezaevi 350 kişilik kapasiteye sahipken 700 kişi var ve bunun yüzde 80'i Metamfetamin ve Bonzai ile ilgili dosyalardan yatıyor. Karadeniz'de uyuşturucunun en yaygın olduğu illerin başında maalesef Rize geliyor. Bu konuşulmuyor, tartışılmıyor. Cezaevinden çıkan gençlere kendilerini ifade edebilecekleri, sağlıklı ilişkiler kurabilecekleri alanlar yaratmazsak, onları yeniden aynı çevrelere itmiş oluruz. Bu toplantıya kaymakamın ve belediye başkanının katılmamasını en ağır şekilde eleştiriyorum. Bu mesele Saadet, AK Parti, MHP meselesi değildir. Bu, toplumsal bir meseledir."