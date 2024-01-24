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Trabzon'da Yarı Olimpik Kapalı Yüzme Havuzu İnşaatı Devam Ediyor - Son Dakika
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Trabzon'da Yarı Olimpik Kapalı Yüzme Havuzu İnşaatı Devam Ediyor

Akçaabat ilçesinde yapımı devam eden Yarı Olimpik Kapalı Yüzme Havuzu, şehirde spor yapma imkanlarını artıracak ve ulusal ve uluslararası müsabakalara ev sahipliği yapacak.

Trabzon\'da Yarı Olimpik Kapalı Yüzme Havuzu İnşaatı Devam Ediyor
24.01.2024 - 11:20,  Güncelleme: 11:27
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Trabzon'un Akçaabat ilçesinde Yarı Olimpik Kapalı Yüzme Havuzu inşaatı sürüyor.

Akçaabat'ta Yaylacık Mahallesi sahil kısmına yapılması planlanan Spor Kompleksi'nin bir kısmını oluşturan Yarı Olimpik Kapalı Yüzme Havuzu, şehirde spor yapma imkanlarını artıracak ve yediden yetmişe herkesi su sporlarına teşvik edecek. Uluslararası standartlara uygun olarak inşa edilen Yarı Olimpik Kapalı Yüzme Havuzunun inşaatı tamamlandığında ulusal ve uluslararası müsabakalara ev sahipliği yapacak. Yarı olimpik ölçülerde inşa edilen havuzu, modern ekipmanlarla donatılacak ve uluslararası standartlara uygun olması hedefleniyor.

Yaylacık Mahallesi'nde inşa edilen Yarı Olimpik Kapalı Yüzme Havuzunun Akçaabat'ın önemli ihtiyaçlarından biri olduğunu dile getiren Akçaabat Belediye Başkanı Osman Nuri Ekim, "Yarı Olimpik Kapalı Yüzme Havuzumuz her geçen gün daha da yükseliyor ve şekilleniyor. Biz, Akçaabat Belediyesi olarak neredeyse tüm işlerimizi ortak akılla ve hemşehrilerimizin talepleri doğrultusunda şekillendiriyoruz. Hemşehrilerimizin, özellikle gençlerimizin ve hanım kardeşlerimizin kapalı yüzme havuzu talepleri vardı. Biz de hemşehrilerimizin bu isteklerine binaen Yaylacık Mahallemizin sahil kısmında Yarı Olimpik Kapalı Yüzme Havuzunun yapımına öncelik verdik ve kollarımızı sıvadık. Yarı Olimpik Kapalı Yüzme Havuzumuzun yapımı tamamlandığında Akçaabat'ımıza ve Akçaabatlılarımıza söz verdiğimiz bir projeyi daha hayata geçirmiş olacağız; hemşehrilerimizin ve şehrimizin ihtiyaçlarını karşılamış olacağız. Uluslararası standartlara uygun olarak yapılan Yarı Olimpik Yüzme Havuzumuz ulusla ve uluslararası müsabakalar ile organizasyonlara ev sahipliği edebilecek. Bu sayede şehrimiz hem spor hem de turizm yönünden daha da gelişecek ve adını duyuracak. Ayrıca Yarı Olimpik Kapalı Yüzme Havuzumuzda hanım kardeşlerimiz gönül rahatlığıyla yüzebilecekler; gençlerimiz ve çocuklarımız ise su sporları yapabilecekler. İlerleyen zamanlarda da yine Yarı Olimpik Kapalı Yüzme Havuzumuzda belirlenen program dahilinde ve talepler doğrultusunda Akçaabat genelindeki ilkokullarda ve ortaokullarda eğitim gören çocuklarımıza alanında uzman eğitmenlerce yüzme ve su sporlarıyla ilgili kurslar verilebilecek" dedi. - TRABZON

Kaynak: İHA
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