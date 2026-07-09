Trabzon Büyükşehir Belediye Meclisi'nde "Özür" Krizi: CHP Grubu Toplantıyı Terk Etti

(TRABZON) - Trabzon Büyükşehir Belediye Meclisi Başkanvekili Faruk Kanca'nın dünkü oturumda Meclis Üyesi Alper Öztürk'e yönelik "hakaret içeren sözleri nedeniyle özür dilemesi" istendi, Kanca'nın özür dilememesi üzerine CHP Grubu meclis toplantısını terk etti. Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Kaya, "Özür dilemediği sürece CHP Grubu olarak Faruk Kanca'nın yönettiği mecliste olmayacağız" dedi.

Trabzon Büyükşehir Belediye Meclisi'nin temmuz ayı toplantılarının ikinci birleşimi yapıldı. CHP Grup Başkanvekili Cüneyit Zorlu, toplantının başında söz alarak, Meclisi yöneten Başkanvekili Faruk Kanca'yı, dün yaşanan tartışma sırasında Meclis Üyesi Alper Öztürk'e yönelik sözleri nedeniyle özür dilemeye davet etti. Dün yapılan toplantıda, "planlı ve organize bir şekilde CHP Grubu'nun üzerine gelindiğini" ifade eden Zorlu, şunları söyledi:

"Dün burada bizi ve kamuoyunu son derece rahatsız eden hareketler ve nahoş tavırlar sergilenmiştir. Organize ve planlanmış bir şekilde üzerimize gelindiğini ve buradan siyaset üretilmeye çalışıldığını biliyoruz. Bu Mecliste halkın oylarıyla seçilmiş meclis üyesinin bir başka meclis üyesine ve Cumhuriyet Halk Partisi grubuna karşı kullandığı üsluba dikkat etmesi gerekiyor. Dün yaşanan tartışmalarda burada meclis üyesi arkadaşımız Alper Öztürk'e 'Gebertirim seni', 'Kes lan sesini', 'İt herif', 'Çıkarken görüşeceğiz' gibi hakaret ve tehdit içeren kelimeler sarf ettiniz."

Daha önce burada bir tartışma sırasında ben 'Kes sesini lan' dediğim için Sayın Ahmet Metin Genç beni özür dilemeye davet etmişti. Başkanvekili olarak temsil ettiğiniz makamın farkındasınız ve şu an Meclisi yönetiyorsunuz. Sizi bu üslubunuzdan dolayı en ağır şekilde kınıyorum ve CHP grubumuzdan, özellikle de Alper Öztürk arkadaşımızdan özür dilemeye davet ediyorum. Aksi takdirde sizin yönettiğiniz Meclis'te bulunmayacağımızı buradan belirtiyorum. Umarım aklıselimle hareket edersiniz."

KANCA, ÖZÜR DİLEMEDİ

Meclis Başkanvekili Faruk Kanca ise hakaret etmediğini, özür dilemeyi gerektirecek bir şey yapmadığını ve özür dilemeyeceğini söyledi. Bunun üzerine Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Kaya, Beşikdüzü Belediye Başkanı Burhan Cahit Erdem, Yomra Belediye Başkanı Mustafa Bıyık ve CHP'li Meclis Üyeleri, Kanca'yı protesto ederek hep birlikte toplantıyı terk etti.

"AHLAKI OLAN BU ÜZÜNTÜ VERİCİ DURUMDAN DERSİNİ ÇIKARIR"

Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Kaya, toplantının ardından yaptığı açıklamada, Büyükşehir Belediye Meclisi'nin şehrin sorunlarının konuşulup çözüm üretilmesi gereken yer olduğunu belirterek, şunları söyledi:

"Ancak dün bizimle aynı hassasiyeti paylaşan Büyükşehir Belediye Başkanımız Ahmet Metin Genç'in de sıklıkla Meclisin polemik ve siyaset yapma yeri olmadığını söylemesine rağmen, AK Parti Grup Başkanvekili Cevdet Bayraktar bu hassasiyet dışında davrandı. Bir komedyenin söylediği sözler üzerinden grubumuz hedef yapılmaya çalışıldı. Bize dönük haksız ithamlara karşı grup olarak itiraz ettik ve muhatabımıza gerekli cevapları verdik. Burada hiç istemediğimiz halde bir tartışma oldu ve o tartışma içinde bugün Büyükşehir Belediye Meclisi'ni yöneten AK Parti Meclis Başkanvekili Faruk Kanca Bey bir meclis üyesi arkadaşımıza ağza alınmayacak galiz sözlerle hakaretler etti. Bunun video kayıtları vardır. Tartışmanın heyecanı içinde bazen bunlar olabiliyor ancak sonrasında biraz vicdanı, ahlakı ve tecrübesi olan insan, yaşanan bu üzüntü verici durumdan dersini çıkarır ve muhataplarından özür diler. Bu özrün gerçekleşmemesi üzerine Grup Başkanvekilimiz Sayın Cüneyt Zorlu, bir nezaket içerisinde Faruk Kanca Beye sözlerini hatırlatıp özür dilemeye davet etti. Biz de Faruk Bey'in söylediği kötü sözlerden pişman olduğunu ve özür dileyeceğini düşündük. Ancak gördüğünüz gibi özür dilemediği gibi yaşananları savunmaya çalıştı. Biz de özür dilemediği sürece CHP grubu olarak Faruk Kanca'nın yönettiği mecliste olmayacağımızı söyledik."

"MÜSLÜMAN AHLAKINDAN BAHSEDEREK BÜTÜN MESELELERİ KURNAZLIKLA ÖRTBAS ETMEYE ÇALIŞIYORLAR"

Müslüman ahlakından bahsederek bütün meseleleri kurnazlıkla örtbas etmeye çalışıyorlar. Bu ülkede bugün emekliler 20 bin lira ücrete mahkum edildi. Müslüman ahlakından bahsedenlerin vicdanı buna nasıl el veriyor? Biraz Müslüman ahlakı, biraz vicdanları varsa aç gezen emeklilerin durumunu düzelsinler. Bu ülkede mülakat rezaleti adı altında binlerce gencimizin hakkı yendi, yenmeye de devam ediyor. Mülakatları kaldıracaklarını vadettiler, kaldırmadılar. Müslüman ahlakından nasibini almış olsalar bunları yapmazlar. Müslüman ahlakından nasibini almış olsalar o hakaretleri yapıp sonra da geri çekilmezler, çıkar özür dilerler. Ama bunu yapmadılar. Yapmadıkları için de grubu Cumhuriyet Halk Partisi grubu olarak Meclisi terk ettik."