Trabzon'un Düşman İşgalinden Kurtuluşunun 108. Yıl Dönümü Törenlerle Kutlandı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Trabzon'un Düşman İşgalinden Kurtuluşunun 108. Yıl Dönümü Törenlerle Kutlandı

24.02.2026 13:31  Güncelleme: 14:53
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Trabzon'un düşman işgalinden kurtuluşunun 108. yıl dönümü sebebiyle düzenlenen törene Trabzon protokolü ve çok sayıda vatandaş katıldı. Başkan Ahmet Metin Genç, emperyal güçlerin geçmişten günümüze devam eden emellerine dikkat çekti.

Esra Nur Pervan

(TRABZON) - Trabzon'un düşman işgalinden kurtuluşunun 108. yıl dönümü törenle kutlandı. Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, "Emperyal güçlerin yüz sene önceki emelleri neyse, bugünkü emelleri de aynıdır" dedi.

Trabzon'un düşman işgalinden kurtuluşunun 108. yıl dönümü törenle kutlandı. Hamamizade İhsan Bey Kültür ve Sanat Merkezi'ndeki törene Trabzon Valisi Tahir Şahin, Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, CHP Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Kaya, İl Emniyet Müdürü Ali Loğoğlu, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Bahattin Murat Yakın, Jandarma Alay Komutanı Kıdemli Albay Turgay Aras, Deniz Komutanı Kıdemli Albay İbrahim Hakkı Er, İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Uygun, MHP İl Başkanı Tolgay Sivrikaya, İYİ Parti İl Başkanı Muhammet Erkan ile protokol üyeleri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Büyükşehir Belediye Başkanı Genç, burada yaptığı konuşmada, şu ifadeleri kullandı:

"Tam 108 yıl önce Trabzonumuz ilelebet Türk yurdu olarak ecdadımız ve dedelerimiz tarafından bizlere; bizden sonra da sevgili gençlere emanet edilmiştir. Emperyal güçlerin yüz sene önceki emelleri neyse, bugünkü emelleri de aynıdır. 1 Kasım 1914'te, yani Trabzon'un işgalinden çok daha önce Dünya Savaşı başladığında, Ruslar Osmanlı devletine savaş açtı. 8 Nisan 1916'da da Trabzonumuz Ruslar tarafından işgal edildi. Çok acı hatıralar, büyük bir hüzün yaşandı. Dedelerimiz ve ninelerimiz göçe maruz kaldı, muhacirlik yaşandı. Yaklaşık 300-350 bin Trabzonlu hemşehrimiz muhacirlik dönemine girdi. Bununla da kalmadı; Ruslar Trabzonumuzu yağmaladı. Şehrimize ait arşivler yok edildi. 1500'e yakın el yazması tarihi eser Rusya'ya götürüldü. Bu eserlerin iadesi için mücadelemiz sürmektedir."

"Yaklaşık iki yıl süren işgal, şehrimizde büyük yıkım ve yoksulluğa sebep oldu"

1917'de Rusya'da Bolşevik İhtilali'nin ardından 18 Aralık 1917'de Erzincan Antlaşması imzalandı. Akabinde Vakfıkebir, Akçaabat ve 24 Şubat'ta, yani bugünden 108 yıl önce Trabzon'umuz düşman işgalinden kurtarıldı. Yaklaşık iki yıl süren işgal, şehrimizde büyük yıkım ve yoksulluğa sebep oldu. Dönemin Trabzon'unda yaşayan bazı Rum ve Ermeni gruplar da işgal sürecinde Ruslarla birlikte hareket ederek bu katliama ortak oldular. Girilmedik, yağmalanmadık yer bırakmadılar. Sonrasında Trabzonlu Albay Hamdi Bey Selimoğlu, Giresun'dan gelen 37. Tümen ve 123. Alay'ın desteğiyle Vakfıkebir, Akçaabat ve ardından Trabzon'u düşman işgalinden kurtardı. Bu mücadeleyi veren ecdadımıza Allah'tan rahmet diliyorum."

Kaynak: ANKA

Ahmet Metin Genç, Yerel Haberler, Trabzon, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Trabzon'un Düşman İşgalinden Kurtuluşunun 108. Yıl Dönümü Törenlerle Kutlandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Gözü dönen damat, kayınpederine dehşeti yaşattı Gözü dönen damat, kayınpederine dehşeti yaşattı
ABD’nin dev uçak gemisi Türkiye’nin yanı başında ABD'nin dev uçak gemisi Türkiye'nin yanı başında
Maliki’den Trump’a rest: Adaylıktan çekilmeyeceğim Maliki'den Trump'a rest: Adaylıktan çekilmeyeceğim
Kan donduran olay Kardeşlerin kavgasında ölüm haberi geldi Kan donduran olay! Kardeşlerin kavgasında ölüm haberi geldi
Samsunspor’dan gönderilen Thomas Reis’i Bundesliga şampiyonu istiyor Samsunspor'dan gönderilen Thomas Reis'i Bundesliga şampiyonu istiyor
Erdoğan’dan Kabine sonrası dikkat çeken mesaj: Üniversiteler kimsenin kurtarılmış bölgesi değildir Erdoğan'dan Kabine sonrası dikkat çeken mesaj: Üniversiteler kimsenin kurtarılmış bölgesi değildir

14:47
Usta oyuncu Ali Tutal’a büyük vefasızlık
Usta oyuncu Ali Tutal'a büyük vefasızlık
14:35
Fenerbahçe’de 4 futbolcudan kötü haber Sakatlık durumları belli oldu
Fenerbahçe'de 4 futbolcudan kötü haber! Sakatlık durumları belli oldu
14:13
2 ülke anlaştı Savaş çanları çalarken tüm dengeleri değiştirecek adım
2 ülke anlaştı! Savaş çanları çalarken tüm dengeleri değiştirecek adım
13:52
TÜİK verileri açıklandı: Rakamlar seferberlik ilan eden Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı üzecek
TÜİK verileri açıklandı: Rakamlar seferberlik ilan eden Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı üzecek
13:13
Ölmeden önceki fotoğrafı ortaya çıktı Hem de sonunu getiren isimle
Ölmeden önceki fotoğrafı ortaya çıktı! Hem de sonunu getiren isimle
13:09
Fatma Zehra Kınık dosyasında beklenmedik gelişme: İsyan eden anne, şikayetinden vazgeçti
Fatma Zehra Kınık dosyasında beklenmedik gelişme: İsyan eden anne, şikayetinden vazgeçti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 24.02.2026 15:31:43. #.0.5#
SON DAKİKA: Trabzon'un Düşman İşgalinden Kurtuluşunun 108. Yıl Dönümü Törenlerle Kutlandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.