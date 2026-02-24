Trabzon'un Düşman İşgalinden Kurtuluşunun 108. Yıl Dönümü Törenlerle Kutlandı

Esra Nur Pervan

(TRABZON) - Trabzon'un düşman işgalinden kurtuluşunun 108. yıl dönümü törenle kutlandı. Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, "Emperyal güçlerin yüz sene önceki emelleri neyse, bugünkü emelleri de aynıdır" dedi.

Trabzon'un düşman işgalinden kurtuluşunun 108. yıl dönümü törenle kutlandı. Hamamizade İhsan Bey Kültür ve Sanat Merkezi'ndeki törene Trabzon Valisi Tahir Şahin, Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, CHP Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Kaya, İl Emniyet Müdürü Ali Loğoğlu, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Bahattin Murat Yakın, Jandarma Alay Komutanı Kıdemli Albay Turgay Aras, Deniz Komutanı Kıdemli Albay İbrahim Hakkı Er, İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Uygun, MHP İl Başkanı Tolgay Sivrikaya, İYİ Parti İl Başkanı Muhammet Erkan ile protokol üyeleri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Büyükşehir Belediye Başkanı Genç, burada yaptığı konuşmada, şu ifadeleri kullandı:

"Tam 108 yıl önce Trabzonumuz ilelebet Türk yurdu olarak ecdadımız ve dedelerimiz tarafından bizlere; bizden sonra da sevgili gençlere emanet edilmiştir. Emperyal güçlerin yüz sene önceki emelleri neyse, bugünkü emelleri de aynıdır. 1 Kasım 1914'te, yani Trabzon'un işgalinden çok daha önce Dünya Savaşı başladığında, Ruslar Osmanlı devletine savaş açtı. 8 Nisan 1916'da da Trabzonumuz Ruslar tarafından işgal edildi. Çok acı hatıralar, büyük bir hüzün yaşandı. Dedelerimiz ve ninelerimiz göçe maruz kaldı, muhacirlik yaşandı. Yaklaşık 300-350 bin Trabzonlu hemşehrimiz muhacirlik dönemine girdi. Bununla da kalmadı; Ruslar Trabzonumuzu yağmaladı. Şehrimize ait arşivler yok edildi. 1500'e yakın el yazması tarihi eser Rusya'ya götürüldü. Bu eserlerin iadesi için mücadelemiz sürmektedir."

"Yaklaşık iki yıl süren işgal, şehrimizde büyük yıkım ve yoksulluğa sebep oldu"

1917'de Rusya'da Bolşevik İhtilali'nin ardından 18 Aralık 1917'de Erzincan Antlaşması imzalandı. Akabinde Vakfıkebir, Akçaabat ve 24 Şubat'ta, yani bugünden 108 yıl önce Trabzon'umuz düşman işgalinden kurtarıldı. Yaklaşık iki yıl süren işgal, şehrimizde büyük yıkım ve yoksulluğa sebep oldu. Dönemin Trabzon'unda yaşayan bazı Rum ve Ermeni gruplar da işgal sürecinde Ruslarla birlikte hareket ederek bu katliama ortak oldular. Girilmedik, yağmalanmadık yer bırakmadılar. Sonrasında Trabzonlu Albay Hamdi Bey Selimoğlu, Giresun'dan gelen 37. Tümen ve 123. Alay'ın desteğiyle Vakfıkebir, Akçaabat ve ardından Trabzon'u düşman işgalinden kurtardı. Bu mücadeleyi veren ecdadımıza Allah'tan rahmet diliyorum."