Trabzon Vosvos Dayanışma Derneği, 19 Mayıs\'ı Vosvoslarla Kutladı

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ESRA NUR PERVAN

(TRABZON) - Trabzon'da 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla Trabzon Vosvos Dayanışma Derneği (Travos) vosvoslarla birlikte şehir turu attı.

Trabzon'da vosvos severler, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı araçlarıyla şehir turu atarak kutladı. Beşirli Sahili'nden başlayan şehir turu Meydan bölgesinde son bulurken renkli anlar yaşandı.

Grup üyelerinden Ali Kuyumcu, etkinliğin uzun yıllardır devam ettiğini belirterek şöyle konuştu:

"Organizasyon 25-30 yıldır devam ediyor Trabzon olarak. Çeşitli etkinliklerde bulunuyoruz, çevre illeri ve Trabzon'u tanıtmak amacıyla ve uygulamaya devam ediyoruz. Yaylalara, şenliklere gidiyoruz. Daha çok otizmli çocuklara yardım amacıyla çok değişik yönlerde kutluyoruz."

Etkinliği ailesiyle katıldığını belirteren Yunus Batmaz ise "Bu etkinliği yıllardır düzenliyoruz, mazisi bizden öncekilerde var tabii ki işin içerisinde bizden sonrakilerde olacak. Biz herhalde bir 15-20 senedir varız ama bizden önce olanlarda vardı. Dediğim gibi babadan çocuğa geçen etkinlik anlayışı klasik sevdası bu şekilde gidiyor. Ben kardeşim, onun eşi, kendi eşim, yeğenlerimle ve çocuklarımızla birlikte katıldık. Dediğim gibi burada amaç gençleri ve kadınları bu işe katıp zamanla onlara bırakacağız, ebediyete kadar biz de yaşamayacağız vosvoslar da yaşamayacak ama bu kültürün devam etmesi" dedi.