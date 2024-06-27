Trafik Kazası Geçiren Kadın, Engelleri Eşiyle Birlikte Aştı - Son Dakika
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Trafik Kazası Geçiren Kadın, Engelleri Eşiyle Birlikte Aştı

Trafik Kazası Geçiren Kadın, Engelleri Eşiyle Birlikte Aştı

Kahramanmaraş'ta trafik kazası sonucu sol bacağını kaybeden İlkay Kaplan, eşiyle birlikte tüm zorlukları aşarak mutlu bir hayat sürdürüyor. Çift, sevgi ve saygıyla dolu bir evlilikleri olduğunu vurgulayarak, engelleri birlikte aştıklarını belirtti.

27.06.2024 10:47
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Kahramanmaraş'ta 9 aylıkken trafik kazası geçiren ve sol bacağını kaybeden kadın, tüm engelleri eşiyle birlikte aştı.

Dulkadiroğlu ilçesi Necip Fazıl Konteyner Kent'te yaşayan İlkay Kaplan (24),İbrahim Kaplan( 32) çifti, tüm zorluklara beraber göğüs geriyor. Bir çocuk sahibi olan çift, "Herkes bize karşı çıksa da biz şuan aşkımızı dünyaya duyurduk" ifadesini kullandı.

Zorlu süreçte eşimle el ele verdik diyen İlkay Kaplan,"9 aylıkken trafik kazası geçirdim. Sol bacağımı kaybettim. ve buna rağmen evlendim. 21 yaşında evlilik yaptım. Dünyanın en güzel şeyini yaptığımı düşünüyorum. ve bir tane çocuğum var. Şuan ise 7 aylık hamileyim. Eşimle tanışmamız ise merkeze sınava gelmiştim. Aile dostumuz vardı. Eşimle onun vesileyle tanıştık. Eşimi görünce ben de bir heyecanlanma oldu. Üzüm falan kıpkırmızı olmuştu. İyi ki eşimi tanımışım. Eşim daha sonra bana evlenme teklifi etti. ve hemen evet dedim. Tabi bir süreçte bize karşı çıkanlar oldu. İlk başta eşimin ailesi karşı çıktı. Sonra benim ailem karşı çıktı bu evliliğe. Bu süreçte eşimle biz el ele verdik. Bu durumu atlattık. Biz beraber olduğumuz süreçte kimse bize karışmadı" dedi.

Kaplan, "Eşim benim yanımda ve 4 yıllıkta evliyiz. Evlilikte en başta sevgi ve saygı önemli. Sonra güven ve sonra Bizim sevgimiz. Bizim sevgimiz dünyaları açtı. Benim sol bacağım yok. Eşim benim ayağım oldu. Her şeyime yardım ediyor, koşturuyor. Her zaman benim yanımda. Hiç ayağım yokmuş gibi hissetmiyorum. Bu hayata beni eşimin sevgisi bağladı. Ona teşekkür ederim. İyi ki var. İyi ki benimle. İyi ki çocuklarımın babası. Ayağımın olmasını çok istiyorum. Normalde elektronik ayak takılması lazım. Protez kullanamıyorum. Elektronik ayak takılması konusunda İnşallah iyi insanlar çıkar ve bize bu konuda destek çıkar" dedi.

Sevgimizi dünyaya göstermek istedik diyen İbrahim Kaplan ise,"Eşimle 4 yıl önce aile dostumuzun vesilesi ile tanıştık. Eşimin sol bacağı yok. 9 aylıkken trafik kazası sonucu oluyor bu durum. Herkesin olmaz dediği şeyin ben aksini yaptım. Sevgimizi dünyaya göstermek istedim. Eşimi bana bağlayan en güçlü özelliği saygısı. Benim de arkadaşlarım oldu. Ben eşim gibisini görmedim. ve benim tercihim eşim oldu. Herkes bana neden böyle bir evlilik yaptığımı sorduklarında, onlara cevabım sevgi ve saygıyı eşimden gördüğüm için dedim. Eşim çok şükür evine bakabiliyor. Yemeğini yapabiliyor. Çocuğuna bakabiliyor" ifadesini kullandı. - KAHRAMANMARAŞ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Trafik Kazası Geçiren Kadın, Engelleri Eşiyle Birlikte Aştı - Son Dakika

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