Tramvay hattında düzenleme

Bursa Büyükşehir Belediyesi, 17-26 Eylül tarihleri arasında Bursaray T1 hattı güzergahında asfalt yenileme, yağmursuyu ızgara tamiri, bakım ve onarım işlemleri yapılacağından hattın 22.00'den sonra işletime ara verileceğini duyurdu.

Bursa Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre; "Darmstad Caddesi-Stadyum Caddesi-Altıparmak Caddesi- Cemal Nadir Caddesi-Atatürk Caddesi-İnönü Caddesi- Kıbrıs Şehitleri Caddesi üzerindeki Bursaray T1 hattı güzergahında asfalt yenileme; BUSKİ yağmursuyu ızgara tamiri ve diğer altyapı kuruluşları tarafından 17-26 Eylül tarihleri arasında 22.00 ile 05.00 saatleri arası bakım ve onarım işlemleri yapılacaktır. Bu işlemler esnasında T1 hattı 22.00'da işletime ara verilecektir" denildi. - BURSA