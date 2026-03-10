Trump'dan İran'a Hürmüz Uyarısı - Son Dakika
Trump'dan İran'a Hürmüz Uyarısı

Trump'dan İran'a Hürmüz Uyarısı
10.03.2026 05:27
Trump, İran'ın petrol akışını durdurması durumunda sert yanıt verileceğini duyurdu.

ABD Başkanı Donald Trump, " İran, Hürmüz Boğazı'ndaki petrol akışını durduracak herhangi bir şey yaparsa, ABD tarafından bugüne kadar aldığı darbelerden yirmi kat daha sert bir şekilde vurulacaktır" açıklamasında bulundu.

ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medya hesabı üzerinden Hürmüz Boğazı'ndaki durum ile ilgili açıklamalarda bulundu. İran yönetimini uyaran Trump, "İran, Hürmüz Boğazı'ndaki petrol akışını durduracak herhangi bir şey yaparsa, ABD tarafından bugüne kadar aldığı darbelerden yirmi kat daha sert bir şekilde vurulacaktır" dedi. Böyle bir senaryonun gerçekleşmesi halinde İran'ın yeniden inşasını zorlaştıracak hedefleri de vuracaklarını belirten Trump, "Ölüm, ateş ve öfke onların üzerine çökecek. Ama umarım ve dua ediyorum ki bu olmaz" ifadelerini kullandı. Trump, "Bu, ABD'nin Çin'e ve Hürmüz Boğazı'nı yoğun olarak kullanan tüm ülkelere bir hediyesidir. Umarım bu, büyük takdir görecek bir jest olur" dedi. - WASHINGTON

Kaynak: İHA

