Trump: Hürmüz Boğazı Kısa Sürede Açılacak

ABD Başkanı Donald Trump, Pakistan'ın başkenti İslamabad'ta İran ile gerçekleştirilecek müzakereler ile ilgili gazetecilere açıklamalarda bulundu. Müzakerelerden çıkacak sonucu merakla beklediklerini belirten Trump, "Ne olduğunu göreceğiz. Askeri açıdan yenildiler. Hürmüz Boğazı'nı onlarla ya da onlar olmadan açacağız. Bence oldukça hızlı bir şekilde açılacak ve açılmasa bile, bir şekilde işi bitireceğiz. Donanmaları yok oldu, hava kuvvetleri yok oldu tüm hava araçları yok oldu. Liderleri gitti" ifadelerini kullandı.

"Geçiş ücreti almalarına izin vermeyeceğiz"

Trump, "Hürmüz Boğazı'ndan geçen gemilerden geçiş ücreti almalarına izin vermeyeceksiniz, değil mi?" sorusu üzerine, "Hayır, buna izin vermeyeceğiz. Burası uluslararası sular. Eğer bunu yapıyorlarsa, buna izin vermeyeceğiz" dedi.

"Nükleer silah yok"

İran'la ilgili ana hedeflerinin rejim değişikliği olmadığını, ancak bunun fiili anlamda gerçekleştiğini öne süren Trump, "Nükleer silah yok. Bu, işin yüzde 99'u demek" değerlendirmesinde bulundu. ABD'nin Hürmüz Boğazı'na ihtiyacının olmadığını yineleyen Trump, "Diğer ülkeler orayı kullanıyor. Ancak, boğazın çok yakında açılacağını söyleyebilirim" dedi. Trump, "Bu tek seferlik bir müzakere mi yoksa bundan sonra daha fazla görüşmeye açık mısınız?" sorusuna "Bunu henüz size söyleyemem. Yarın ne olacağını görmem gerek. Diğer başkanlarla 47 yıldır müzakere ediyorlar, biz o kadar görüşmeyiz" yanıtını verdi. - WASHINGTON