Trump: Hürmüz Boğazı Kısa Sürede Açılacak

11.04.2026 03:19
Trump, İran müzakereleri hakkında, Hürmüz Boğazı'nın yaklaşan açılacağını belirtti.

ABD Başkanı Donald Trump, Pakistan'ın başkenti İslamabad'ta İran ile gerçekleştirilecek müzakereler ile ilgili gazetecilere açıklamalarda bulundu. Müzakerelerden çıkacak sonucu merakla beklediklerini belirten Trump, "Ne olduğunu göreceğiz. Askeri açıdan yenildiler. Hürmüz Boğazı'nı onlarla ya da onlar olmadan açacağız. Bence oldukça hızlı bir şekilde açılacak ve açılmasa bile, bir şekilde işi bitireceğiz. Donanmaları yok oldu, hava kuvvetleri yok oldu tüm hava araçları yok oldu. Liderleri gitti" ifadelerini kullandı.

"Geçiş ücreti almalarına izin vermeyeceğiz"

Trump, "Hürmüz Boğazı'ndan geçen gemilerden geçiş ücreti almalarına izin vermeyeceksiniz, değil mi?" sorusu üzerine, "Hayır, buna izin vermeyeceğiz. Burası uluslararası sular. Eğer bunu yapıyorlarsa, buna izin vermeyeceğiz" dedi.

"Nükleer silah yok"

İran'la ilgili ana hedeflerinin rejim değişikliği olmadığını, ancak bunun fiili anlamda gerçekleştiğini öne süren Trump, "Nükleer silah yok. Bu, işin yüzde 99'u demek" değerlendirmesinde bulundu. ABD'nin Hürmüz Boğazı'na ihtiyacının olmadığını yineleyen Trump, "Diğer ülkeler orayı kullanıyor. Ancak, boğazın çok yakında açılacağını söyleyebilirim" dedi. Trump, "Bu tek seferlik bir müzakere mi yoksa bundan sonra daha fazla görüşmeye açık mısınız?" sorusuna "Bunu henüz size söyleyemem. Yarın ne olacağını görmem gerek. Diğer başkanlarla 47 yıldır müzakere ediyorlar, biz o kadar görüşmeyiz" yanıtını verdi. - WASHINGTON

Kaynak: İHA

Ve Hasan Şaş Icardi bombasını patlattı: 2 gol atsaydı... Ve Hasan Şaş Icardi bombasını patlattı: 2 gol atsaydı...
Bu görüntüler sonrası okullar tatil edildi Bu görüntüler sonrası okullar tatil edildi
Gana’da tekne faciası: 9 kişi hayatını kaybetti Gana'da tekne faciası: 9 kişi hayatını kaybetti
Şehirde bayram havası var Erzurumspor FK şampiyonluğa koşuyor Şehirde bayram havası var! Erzurumspor FK şampiyonluğa koşuyor
Beşiktaş’taki terör saldırısında gözaltı sayısı 16’ya yükseldi Beşiktaş'taki terör saldırısında gözaltı sayısı 16'ya yükseldi
Kastamonu’da kayıp Arzu’dan 10 gündür haber alınamıyor Kastamonu'da kayıp Arzu'dan 10 gündür haber alınamıyor

00:10
Orkun Kökçü’den resital
Orkun Kökçü'den resital
23:53
ABD’den kritik hamle: Orta Doğu’ya askeri yığınak artıyor
ABD’den kritik hamle: Orta Doğu’ya askeri yığınak artıyor
23:16
Sergen Yalçın: Kupa hedefimiz var
Sergen Yalçın: Kupa hedefimiz var
22:55
İran heyeti, ABD ile müzakerelerin yapılacağı İslamabad’da
İran heyeti, ABD ile müzakerelerin yapılacağı İslamabad'da
21:56
Müzakerelere ev sahipliği yapacak Pakistan lideri Şerif: Tamam ya da devam
Müzakerelere ev sahipliği yapacak Pakistan lideri Şerif: Tamam ya da devam
21:33
İspanya’dan Netanyahu’nun tehditlerine sert yanıt
İspanya'dan Netanyahu'nun tehditlerine sert yanıt
