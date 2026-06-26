Trump'ın Biyolojik Babası İddiası - Son Dakika
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Trump'ın Biyolojik Babası İddiası

Trump\'ın Biyolojik Babası İddiası
26.06.2026 16:58
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Necla Özmen, Trump ile yüz yüze görüşmek ve DNA testi istemek için hukuk mücadelesini sürdürüyor.

ABD Başkanı Donald Trump'ın biyolojik babası olduğunu iddia eden Ankaralı Necla Özmen, hukuk mücadelesini sürdürdüğünü belirterek, Trump ile yüz yüze görüşmek istediğini söyledi. Özmen, Trump'ın kendisiyle görüşmesi halinde ona kendi elleriyle yaptığı yaprak sarmasından ve baklavadan ikram etmek istediğini belirtti.

Ankara'da yaşayan Necla Özmen, ABD Başkanı Donald Trump'ın biyolojik babası olduğu iddiasıyla açtığı babalık davasının reddedilmesinin ardından hukuki girişimlerine devam ettiğini açıkladı. Kararı üst mahkemeye taşıdığını belirten Özmen, ayrıca ABD makamlarına da başvuruda bulunduğunu söyledi. Kendisini büyüten annesinin yıllar sonra gerçeği anlattığını iddia eden Özmen, doğumunun ardından başka bir aileye verildiğini öğrendiğini öne sürdü. Trump'ın biyolojik babası olduğuna inandığını söyleyen Özmen, bu iddiasının DNA incelemesiyle netlik kazanmasını istedi. Trump'tan herhangi bir maddi beklenti içinde olmadığını da belirten Özmen, tek amacının biyolojik babasının kim olduğunu öğrenmek olduğunu ifade etti. Ankara'da düzenlenecek NATO Zirvesi'nde Trump ile bir araya gelmek istediğini dile getiren Özmen, Trump'ın kendisiyle görüşmek istemesi halinde ona yaprak sarması ve baklava hazırladığını, bunları yedirmek istediğini vurguladı. Trump'ın kendisini geri çevirmeyeceğine inandığını söyleyen Özmen, yıllardır bu sorunun cevabını aradığını ve hukuki süreci sonuna kadar sürdüreceğini sözlerine ekledi.

"Geleceğini duyduğum için kendisine mektup gönderdim"

NATO Zirvesi kapsamında Ankara'ya gelecek olan ABD Başkanı Trump ile görüşmek istediğini belirten Özmen, "Geleceğini duyduğum için kendisine mektup gönderdim. Görüşme talebinde bulundum. 1-2 hafta önce de bir haber geldi ama ne kadar doğru bilmiyorum. Ben İngilizce bilmiyorum. Kendisi benimle görüşeceğini söylemiş. Şu anda sessiz kalmasının sebebi İran'la yapılan savaş ve Epstein dosyaları patlak verdiğinden sanırım. Gerekirse DNA testi de yaptıracağını söyledi. Ben de 'Olur, niye olmasın' dedim. Ben kendimden eminim. Bir de kendisine mektup göndermiştim. O mektuba cevap olarak zannedersem bir mektup yazmış. Sana ileteceğiz dediler. Henüz gelmedi. Amerika halkı da bana mesaj çekiyor. Bu konuda sorular soruyorlar. Babacığımın yaptığı politikalardan hoşnut olmadıklarını söylüyorlar. Başkanlık seçiminden sonra bana dönüş yapacağı söylendi" diye konuştu.

"Benimle görüşürse çok iyi olur"

Hayatı boyunca türlü sıkıntılar çektiğini belirten Özmen, "Geldiğinde görüşmek isterim. Elçiliğe de mektup yazdım, ayrıca görüşme talebinde bulundum. Bu da bir hafta oldu. Vakti olursa görüşebilirse benimle iyi olur, inşallah görüşür. Yüz yüze görüşmek en mantıklısı. Soracaklarım var. Ben gerçekten bunca yıl hayatımı yaşayamadım. Çok zorluklar çektim. En azından haberi olup olmadığını, bir kızının olup olmadığını sormak istiyorum. Zaten zannedersem 'Çocuğum olabilir' diye kendisinden de şüphe ediyormuş. Yanına gitsem de yanaştırmazlar. Yanımda da engelli kardeşim var. O yüzden yapamam. Gitsem de yanaşamam. Birisi aracı olacak ki ancak öyle olur" şeklinde konuştu.

"Babama yaprak sarması hazırladım"

Trump için bir sürü hazırlık yaptığını dile getiren Özmen, "Babama yaprak sarması hazırladım. Genelde kendi yemeklerini kendileri getiriyorlar. Türk kahvesi, çay ikram ederim. Türkiye'nin meşhur tatlısı baklavayı ikram ederim. Bütçeme göre bir şeyler yapmaya çalışırım. Onların lüks hayatına göre bir şey hazırlayamam, ancak bu kadarını yapabilirim. Yeter ki kabul etsin ve benimle görüşsün" ifadelerini kullandı.

"F-35'leri iade ederse sevinirim"

Hem ABD hem de Türkiye'nin iyi ilişkileri olmasını temenni eden Özmen, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Hem Türkiye hem de ABD halkının yanındayım. Özellikle Türk halkının yanındayım. İki ülke arasında ben bir köprü oldum. Dilerim bu köprü hem Türkiye açısından hem ABD açısından iyi şeyler doğurur. Ben de elimden geldiği kadar Türkiye'de iyi şeylerin yürümesini, güzel şeylerin olmasını istiyorum. Sevgili babacığım diyor ya, 'Sayın Erdoğan ile anlaşıyoruz, benim her dediğimi yaptı.' O zaman karşılık da F-35'leri verirse en azından Türkiye'nin parası boşa çıkmamış olur. F-35'leri iade ederse sevinirim. Bir de şunu söyleyeyim, ben kızı olduğuma yüzde 99 inanıyorum." - ANKARA

Kaynak: İHA

Donald Trump, 3. Sayfa, Magazin, Hukuk, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Trump'ın Biyolojik Babası İddiası - Son Dakika

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