Trump Silah Sesleriyle Tahliye Edildi

06.05.2026 03:35
Trump, Beyaz Saray Muhabirleri Derneği yemeğinde silah sesleri nedeniyle tahliye edildi.

ABD Başkanı Donald Trump, kabine üyeleri ile birlikte katıldığı yemekli bir programda silah seslerinin duyulması üzerine salondan tahliye edildi. Trump, saldırı şüphelisinin yakalandığını duyurarak, "First lady, başkan yardımcısı ve tüm kabine üyeleri çok iyi durumda" açıklamasında bulundu.

ABD Başkanı Donald Trump ve kabinesindeki isimlerin katılımıyla başkent Washington'daki bir otelde düzenlenen Beyaz Saray Muhabirleri Derneği yemeği korku dolu anlara sahne oldu. Peş peşe silah seslerinin duyulması üzerine salonda büyük panik yaşanırken, Trump ve beraberindekiler Gizli Servis tarafından hızlı bir şekilde olay yerinden tahliye edildi. Trump, konuyla ilgili 'Truth' sosyal medya platformundan yaptığı açıklamada, "Washington'da oldukça olaylı bir akşam yaşandı. Gizli Servis ve kolluk kuvvetleri harika bir iş çıkardı. Hızlı ve cesurca hareket ettiler. Saldırgan yakalandı ve ben gecenin devam etmesi tavsiyesinde bulundum" ifadelerini kullandı. Buna rağmen kolluk kuvvetlerinin etkinliğin yapıldığı oteli terk etmelerini istediğini aktaran Trump, "Beyaz Saray basın brifingi odasında bir basın toplantısı düzenleyeceğim. First lady, başkan yardımcısı ve tüm kabine üyeleri çok iyi durumda. İlgili tüm temsilcilerle görüştüm ve etkinlikle ilgili 30 gün içinde yeniden planlama yapacağız" dedi. - WASHINGTON

Kaynak: İHA

Yerel, Son Dakika

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.05.2026 05:36:30. #7.13#
