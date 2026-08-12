Trump'tan İran ve Güvenlik Açıklamaları - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Trump'tan İran ve Güvenlik Açıklamaları

Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Trump, İran'a güvenmediğini ve Hürmüz Boğazı'nda kontrolün kendilerinde olduğunu belirtti.

ABD Başkanı Donald Trump, İran'ın sürekli olarak kendisine yalan söylediğini ve bu yüzden İran'a güvenmediğini belirterek, "Şu anda Hürmüz Boğazı üzerinde tam kontrole sahibiz. Bir noktada belki bir şeyler yaparlar ve yerle bir edilirler. Fakat biz şu anda çok iyi bir konumdayız" açıklamasında bulundu. Güvenlik tehdidi nedeniyle geçtiğimiz ay Ankara'da yapılan NATO Zirvesi'nden uçak değiştirerek ayrıldığı yönündeki iddiaları doğrulayan Trump, "Bu tamamen Gizli Servis'e bağlı bir durum. Ben sadece dediklerine uyuyorum" ifadelerini kullandı.

ABD Başkanı Donald Trump, Ohio eyaletindeki bir etkinlikten dönüşü sırasında Joint Base Andrews askeri üssünde gazetecilere açıklamalarda bulundu. ABD'de her şeyin çok iyi gittiğini, borsada rekorların kırıldığını, işsizlik oranları ve fiyatlarda düşüş yaşandığını söyleyen Trump, "İran meselesi de iyi gidiyor. Hürmüz Boğazı'nı tamamen kontrol ediyoruz. Başka kimse değil, sadece biz. Donanmamız inanılmaz. Ülkemiz açısından her şey harika gidiyor" değerlendirmesinde bulundu.

"Farklı uçakla gitmemi istediler, ben de bunu yaptım"

Trump, güvenlik tehdidi nedeniyle geçtiğimiz ay Ankara'da yapılan NATO Zirvesi'nden uçak değiştirerek gizli bir şekilde ayrıldığı yönündeki iddialara da değindi. Güvenlik riskleri konusunda yetkili birimlerin uyarılarını takip ettiğini vurgulayan Trump, "Bu tamamen Gizli Servis'e bağlı bir durum. Ben sadece dediklerine uyuyorum. Güvenlik konusunda Gizli Servis ve orduya güveniyorum. Benim farklı bir uçuşla, farklı bir uçakla gitmemi istediler. Güvenlik düzeyi aynıydı ama bunu yapmamı istediler, ben de bunu yaptım. Onlar ne derse onu yaparım" şeklinde konuştu.

"Önemli işlere imza atan başkanlar tehditlerle karşı karşıya kalır"

Söz konusu tehdidin ne olduğu ile ilgili soruya kesin yanıt vermeyen Trump, "Sanırım ortada bir tehdit vardı. Bu konuda pek fazla soru sormadım. Bana yönelik çok sayıda tehdit oluyor" diye konuştu. Trump, bu tehdit karşısında şaşırmadığını vurgulayarak, "Bilmediğiniz birçok tehditle karşı karşıyayım. Önemli işlere imza atan her başkan pek çok tehditle karşı karşıya kalır. Sıradan başkanlar tehdit edilmez. Ben ise belki de en önemli işleri başarmış başkanım" dedi.

"Tekrar aday olmak isterdim, ancak yasalar çok katı"

ABD başkanlığına 3. kez aday olup olmayı düşünmediği sorulan Trump, "Herkes bana aynı soruyu soruyor. Ancak yasalar bu konuda çok katı. Aday olmayı isterdim, ancak yasalar çok katı. Bu akşam katıldığım etkinlikte dahi insanlar '2028' diye bağırıyordu. Herkes bunu yapmamı istiyor, fakat yasalar çok katı" ifadelerini kullandı.

"İran'a güvenecek son kişiyim"

Bir soru üzerine İran'a güvenmediğini söyleyen Trump, "İran'a güvenecek son kişiyim. Bana sürekli yalan söylediler. Şu anda Hürmüz Boğazı üzerinde tam kontrole sahibiz. Onların kontrolünde değil, bizim kontrolümüzde" dedi. Gerekli olması halinde İran'a yönelik askeri operasyonların devam edebileceğinin sinyalini veren Trump, "Bir noktada belki bir şeyler yaparlar ve yerle bir edilirler. Fakat biz şu anda çok iyi bir konumdayız" değerlendirmesinde bulundu. Trump, İran'ın yaklaşık 50 yıldır "Orta Doğu'nun zorbası" olduğunu öne sürerek, bu durumun artık devam etmediğini ifade etti.

Kaynak: İHA

Hürmüz Boğazı, Donald Trump, Güvenlik, Ekonomi, Yerel, İran, Son Dakika

Son Dakika Yerel Trump'tan İran ve Güvenlik Açıklamaları - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Yaşlı kadın evinin önünde dehşeti yaşadı: Yargıtay’dan köpek saldırısında emsal karar Yaşlı kadın evinin önünde dehşeti yaşadı: Yargıtay'dan köpek saldırısında emsal karar
Otizmli çocuğa şiddet uygulayan öğretmenden ’iyi niyetliyim’ savunması Otizmli çocuğa şiddet uygulayan öğretmenden 'iyi niyetliyim' savunması
Güney Afrika’da kaçak madencilik dev bir güvenlik krizine dönüştü: 14 madenci hayatını kaybetti Güney Afrika’da kaçak madencilik dev bir güvenlik krizine dönüştü: 14 madenci hayatını kaybetti
Filistin Devlet Başkanı Abbas, Türkiye’ye geliyor Filistin Devlet Başkanı Abbas, Türkiye'ye geliyor
Şile Belediyesi’ne ’rüşvet’ davası: Belediye Başkanı Kabadayı için istenen ceza belli oldu Şile Belediyesi'ne 'rüşvet' davası: Belediye Başkanı Kabadayı için istenen ceza belli oldu
Sıcaklıklar arttı, istila başladı Sıcaklıklar arttı, istila başladı

11:24
Mekke Anlaşması fikri nasıl ortaya çıktı Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı
Mekke Anlaşması fikri nasıl ortaya çıktı? Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı
11:21
Kan donduran töre vahşeti 4 çocuk annesini öldürüp yaktılar
Kan donduran töre vahşeti! 4 çocuk annesini öldürüp yaktılar
11:06
Cansever’in büyük sırrı Ölene kadar neden evlenmediği ortaya çıktı
Cansever'in büyük sırrı! Ölene kadar neden evlenmediği ortaya çıktı
10:39
Özgür Özel sessizliğini bozdu: ’Çerçeve yasa’ya neden ’evet’ dediğini açıkladı
Özgür Özel sessizliğini bozdu: 'Çerçeve yasa'ya neden 'evet' dediğini açıkladı
10:11
Altın için kritik gün Gözler saat 15.30’a çevrildi
Altın için kritik gün! Gözler saat 15.30'a çevrildi
09:35
Hazine ve Maliye Bakanlığı harekete geçti Motorinde ÖTV yükü azalıyor
Hazine ve Maliye Bakanlığı harekete geçti! Motorinde ÖTV yükü azalıyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 12.08.2026 12:01:34. #7.12#
SON DAKİKA: Trump'tan İran ve Güvenlik Açıklamaları - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.